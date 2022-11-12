https://ria.ru/20221112/svo-1830993120.html

Освобожденный боец ДНР рассказал об издевательствах сотрудников СБУ

Освобожденный боец ДНР рассказал об издевательствах сотрудников СБУ - РИА Новости, 12.11.2022

Освобожденный боец ДНР рассказал об издевательствах сотрудников СБУ

Самыми жестокими в обращении с военнопленными на Украине были сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые постоянно били пленников, рассказал РИА... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T04:34

2022-11-12T04:34

2022-11-12T04:34

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ДОНЕЦК, 11 ноя – РИА Новости. Самыми жестокими в обращении с военнопленными на Украине были сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые постоянно били пленников, рассказал РИА Новости освобожденный из плена сержант Народной милиции ДНР Артур Клинов."Когда ты едешь с СБУ, ты в таком нервном состоянии, напряжении, тебе надевают мешок (на голову), наручники затягивают как надо, наклоняют, получаешь "Крымский загар" как минимум, а потом по проступкам", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что "крымским загаром" называют сильный удар по спине, после которого остаётся гематома на теле. По его словам, сотрудники СБУ конвоировали пленных, заставляя их идти в полусогнутом состоянии, с зафиксированными за спиной руками, защититься от "крымского загара" в таком положении невозможно."СБУшники - это всегда в масках, на дознаниях они не против тебя побить, это как часть их работы, держать в напряжении, напрячь, запугать… Тем, кто что-то недоговорил на допросе, привязывали к ним провода, пропускали электричество", - добавил Клинов.По его словам, на фоне такого жестокого обращения СБУ гораздо мягче выглядели сотрудники судебного конвоя, поскольку они не били военнопленных.Минобороны РФ 3 ноября сообщило, что с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках очередного обмена из плена вернулись 107 российских военнослужащих, в том числе бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, служба безопасности украины