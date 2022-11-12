https://ria.ru/20221112/suda-1831039239.html

Турция заявила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море

Турция заявила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море - РИА Новости, 12.11.2022

Турция заявила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море

Российская сторона закрыла проход для загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море, сообщило Главное управление по морским... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:29

2022-11-12T14:29

2022-11-12T17:06

в мире

турция

керченский пролив

азовское море

россия

министерство обороны украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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АНКАРА, 12 ноя — РИА Новости. Российская сторона закрыла проход для загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море, сообщило Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции в Twitter."Согласно официальному уведомлению, полученному нами от Морской администрации России, проход судов, загруженных из-за пределов территории России, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен. Решение объявлено для нашего морского сектора", — говорится в заявлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

турция

керченский пролив

азовское море

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, турция, керченский пролив, азовское море, россия, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин