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Турция заявила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море - РИА Новости, 12.11.2022
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Турция заявила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море
Турция заявила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море - РИА Новости, 12.11.2022
Турция заявила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море
Российская сторона закрыла проход для загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море, сообщило Главное управление по морским... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:29
2022-11-12T17:06
в мире
турция
керченский пролив
азовское море
россия
министерство обороны украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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АНКАРА, 12 ноя — РИА Новости. Российская сторона закрыла проход для загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море, сообщило Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции в Twitter."Согласно официальному уведомлению, полученному нами от Морской администрации России, проход судов, загруженных из-за пределов территории России, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен. Решение объявлено для нашего морского сектора", — говорится в заявлении.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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турция
керченский пролив
азовское море
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в мире, турция, керченский пролив, азовское море, россия, министерство обороны украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
В мире, Турция, Керченский пролив, Азовское море, Россия, Министерство обороны Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
14:29 12.11.2022 (обновлено: 17:06 12.11.2022)
 
Турция заявила о закрытии Россией прохода судов в Азовское море

Минтранс Турции: Россия закрыла проход судов через Керченский пролив в Азовское море

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанк Azov Concord под флагом Мальты
 Azov Concord под флагом Мальты - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Azov Concord под флагом Мальты. Архивное фото
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АНКАРА, 12 ноя — РИА Новости. Российская сторона закрыла проход для загруженных за пределами страны судов через Керченский пролив в Азовское море, сообщило Главное управление по морским делам при Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции в Twitter.
"Согласно официальному уведомлению, полученному нами от Морской администрации России, проход судов, загруженных из-за пределов территории России, на север через Керченский пролив, который обеспечивает проход в Азовское море, запрещен. Решение объявлено для нашего морского сектора", — говорится в заявлении.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
В миреТурцияКерченский проливАзовское мореРоссияМинистерство обороны УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
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