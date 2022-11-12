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В США раскрыли, почему их обычные средства вооружения приходят в упадок - РИА Новости, 12.11.2022
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В США раскрыли, почему их обычные средства вооружения приходят в упадок
В США раскрыли, почему их обычные средства вооружения приходят в упадок - РИА Новости, 12.11.2022
В США раскрыли, почему их обычные средства вооружения приходят в упадок
Американские неядерные средства сдерживания все быстрее приходят в упадок, пишет издание 19FortyFive. "Это происходит по многим причинам, но, пожалуй, самая... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:45
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американские неядерные средства сдерживания все быстрее приходят в упадок, пишет издание 19FortyFive. "Это происходит по многим причинам, но, пожалуй, самая главная связана с тем, что военные ограничены в средствах. При составлении бюджета с нулевой базой (когда фактические значения бюджетов предыдущих периодов не учитываются. — Прим. ред.) у силы сдерживания слишком мало средств", — говорится в публикации. Журналист добавил, что это приводит к тому, что техника устаревает, а ее модернизация происходит недостаточно быстро. "Средний возраст самолетов американских ВВС — 29 лет. Флот ВМС сократится до 280 кораблей к 2037 году. Армия продолжает уменьшаться, недобор новобранцев в прошлом году составил 25 процентов", — пишет обозреватель. Он считает, что военное руководство уже давно бьет тревогу. Так, по словам Джона Хайтена, Пентагон "излишне бюрократичен, а мы не склонны к рискам".Ранее американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый. Эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен, в свою очередь, предупреждала, что серьезный недобор призывников грозит армии катастрофическими последствиями.
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в мире, министерство обороны сша, сша
В мире, Министерство обороны США, США
17:45 12.11.2022 (обновлено: 18:16 12.11.2022)
 
В США раскрыли, почему их обычные средства вооружения приходят в упадок

19FortyFive: американские неядерные средства сдерживания все быстрее приходят в упадок

© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты
Американские солдаты - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Rahmat Gul, File
Американские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американские неядерные средства сдерживания все быстрее приходят в упадок, пишет издание 19FortyFive.

"Это происходит по многим причинам, но, пожалуй, самая главная связана с тем, что военные ограничены в средствах. При составлении бюджета с нулевой базой (когда фактические значения бюджетов предыдущих периодов не учитываются. — Прим. ред.) у силы сдерживания слишком мало средств", — говорится в публикации.
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Журналист добавил, что это приводит к тому, что техника устаревает, а ее модернизация происходит недостаточно быстро.

"Средний возраст самолетов американских ВВС — 29 лет. Флот ВМС сократится до 280 кораблей к 2037 году. Армия продолжает уменьшаться, недобор новобранцев в прошлом году составил 25 процентов", — пишет обозреватель.

Он считает, что военное руководство уже давно бьет тревогу. Так, по словам Джона Хайтена, Пентагон "излишне бюрократичен, а мы не склонны к рискам".

Ранее американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый. Эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен, в свою очередь, предупреждала, что серьезный недобор призывников грозит армии катастрофическими последствиями.
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