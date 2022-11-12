https://ria.ru/20221112/ssha-1831073290.html

В США раскрыли, почему их обычные средства вооружения приходят в упадок

В США раскрыли, почему их обычные средства вооружения приходят в упадок - РИА Новости, 12.11.2022

В США раскрыли, почему их обычные средства вооружения приходят в упадок

Американские неядерные средства сдерживания все быстрее приходят в упадок, пишет издание 19FortyFive. "Это происходит по многим причинам, но, пожалуй, самая... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:45

2022-11-12T17:45

2022-11-12T18:16

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американские неядерные средства сдерживания все быстрее приходят в упадок, пишет издание 19FortyFive. "Это происходит по многим причинам, но, пожалуй, самая главная связана с тем, что военные ограничены в средствах. При составлении бюджета с нулевой базой (когда фактические значения бюджетов предыдущих периодов не учитываются. — Прим. ред.) у силы сдерживания слишком мало средств", — говорится в публикации. Журналист добавил, что это приводит к тому, что техника устаревает, а ее модернизация происходит недостаточно быстро. "Средний возраст самолетов американских ВВС — 29 лет. Флот ВМС сократится до 280 кораблей к 2037 году. Армия продолжает уменьшаться, недобор новобранцев в прошлом году составил 25 процентов", — пишет обозреватель. Он считает, что военное руководство уже давно бьет тревогу. Так, по словам Джона Хайтена, Пентагон "излишне бюрократичен, а мы не склонны к рискам".Ранее американские эксперты не раз высказывали сомнения в боеготовности американской армии. Так, бывший советник президента по вопросам национальной безопасности Роберт О’Брайан отмечал, что высокой эффективностью отличаются только морская пехота и ядерные силы, а потенциал остальных родов войск оценивается как слабый и очень слабый. Эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен, в свою очередь, предупреждала, что серьезный недобор призывников грозит армии катастрофическими последствиями.

https://ria.ru/20221028/ssha-1827555590.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, министерство обороны сша, сша