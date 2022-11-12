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Демократы приблизились к контролю над сенатом США, сообщил Fox News

Демократы приблизились к контролю над сенатом США, сообщил Fox News - РИА Новости, 12.11.2022

Демократы приблизились к контролю над сенатом США, сообщил Fox News

После переизбрания демократа Марка Келли сенатором от Аризоны Демпартии осталось получить одно место для контроля над верхней палатой конгресса США, сообщает... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T07:03

2022-11-12T07:03

2022-11-12T09:30

в мире

джо байден

аризона

невада

джорджия

промежуточные выборы в сша

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. После переизбрания демократа Марка Келли сенатором от Аризоны Демпартии осталось получить одно место для контроля над верхней палатой конгресса США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои прогнозы.Пока что и республиканцы, и демократы получают по 49 мест в сенате. Победа еще в одном штате, Неваде или Джорджии, обеспечит однопартийцам президента Джо Байдена контроль над верхней палатой, так как при равенстве голосов (50-50) решающим становится голос вице-президента.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но в палате представителей большинство будет у республиканцев. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.

https://ria.ru/20221110/tramp-1830434359.html

аризона

невада

джорджия

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в мире, джо байден, аризона, невада, джорджия, промежуточные выборы в сша