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Демократы приблизились к контролю над сенатом США, сообщил Fox News
Демократы приблизились к контролю над сенатом США, сообщил Fox News - РИА Новости, 12.11.2022
Демократы приблизились к контролю над сенатом США, сообщил Fox News
После переизбрания демократа Марка Келли сенатором от Аризоны Демпартии осталось получить одно место для контроля над верхней палатой конгресса США, сообщает... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T07:03
2022-11-12T07:03
2022-11-12T09:30
в мире
джо байден
аризона
невада
джорджия
промежуточные выборы в сша
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. После переизбрания демократа Марка Келли сенатором от Аризоны Демпартии осталось получить одно место для контроля над верхней палатой конгресса США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на свои прогнозы.Пока что и республиканцы, и демократы получают по 49 мест в сенате. Победа еще в одном штате, Неваде или Джорджии, обеспечит однопартийцам президента Джо Байдена контроль над верхней палатой, так как при равенстве голосов (50-50) решающим становится голос вице-президента.Промежуточные выборы в конгресс прошли в США 8 ноября. Окончательные итоги пока не подведены, но в палате представителей большинство будет у республиканцев. От разделения мест зависят выборы спикера палаты — соответственно, руководитель проигравшей фракции займет позицию лидера меньшинства.
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в мире, джо байден, аризона, невада, джорджия, промежуточные выборы в сша
В мире, Джо Байден, Аризона, Невада, Джорджия, Промежуточные выборы в США
07:03 12.11.2022 (обновлено: 09:30 12.11.2022)
Демократы приблизились к контролю над сенатом США, сообщил Fox News
Fox News: Демократической партии США осталось получить одно место для контроля над сенатом