03:54 12.11.2022 (обновлено: 03:57 12.11.2022)
Белый дом заявил о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций
Салливан: США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя
© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать все, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров", - сказал Салливан журналистам на борту борта номер один по пути в Камбоджу.
Мероприятие транслировал сайт Белого дома.
Салливан подтвердил, что США не давят на Украину в вопросах переговоров, а также не видят со стороны РФ готовности к ним.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.