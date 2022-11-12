https://ria.ru/20221112/ssha-1830992311.html

Белый дом заявил о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций

Белый дом заявил о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций - РИА Новости, 12.11.2022

Белый дом заявил о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций

США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T03:54

2022-11-12T03:54

2022-11-12T03:57

в мире

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Мероприятие транслировал сайт Белого дома.Салливан подтвердил, что США не давят на Украину в вопросах переговоров, а также не видят со стороны РФ готовности к ним.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.

https://ria.ru/20221112/ssha-1830989204.html

украина

россия

сша

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в мире, джейк салливан, украина, россия, сша, киев