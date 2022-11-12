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Белый дом заявил о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций - РИА Новости, 12.11.2022
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Белый дом заявил о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций
Белый дом заявил о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций - РИА Новости, 12.11.2022
Белый дом заявил о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций
США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:54
2022-11-12T03:57
в мире
джейк салливан
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россия
сша
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.Мероприятие транслировал сайт Белого дома.Салливан подтвердил, что США не давят на Украину в вопросах переговоров, а также не видят со стороны РФ готовности к ним.Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
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в мире, джейк салливан, украина, россия, сша, киев
В мире, Джейк Салливан, Украина, Россия, США, Киев
03:54 12.11.2022 (обновлено: 03:57 12.11.2022)
 
Белый дом заявил о продолжении помощи Украине для улучшения ее позиций

Салливан: США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя

© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. США продолжат отправлять Украине помощь для улучшения позиций на поле боя, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Подход США остается таким же, каким был шесть месяцев назад: мы будем делать все, чтобы поставить Украину в лучшую позицию на поле боя, чтобы когда они решат, они были в лучшей позиции за столом переговоров", - сказал Салливан журналистам на борту борта номер один по пути в Камбоджу.
Мероприятие транслировал сайт Белого дома.
Салливан подтвердил, что США не давят на Украину в вопросах переговоров, а также не видят со стороны РФ готовности к ним.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но Киев должен проявить добрую волю. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вопрос о переговорах с Украиной, заявила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
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В миреДжейк СалливанУкраинаРоссияСШАКиев
 
 
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