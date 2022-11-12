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Россия отвергает замечания других стран о спецоперации, заявил Мурашко - РИА Новости, 12.11.2022
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Россия отвергает замечания других стран о спецоперации, заявил Мурашко
Россия отвергает замечания других стран о спецоперации, заявил Мурашко - РИА Новости, 12.11.2022
Россия отвергает замечания других стран о спецоперации, заявил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на G20 заявил, что Россия решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:17
2022-11-12T17:27
россия
большая двадцатка
саммит g20
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на G20 заявил, что Россия решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении спецоперации, она призвана защитить мирных жителей.Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира."Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении специальной военной операции Российской Федерации", - сказал Мурашко, выступая по видео-конференц-связи.Он отметил, что основанием для спецоперации стало гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону, о чем Российская Федерация уведомила Совбез ООН."Операция призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года и на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии", - заключил министр.
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россия, большая двадцатка, саммит g20, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
17:17 12.11.2022 (обновлено: 17:27 12.11.2022)
 
Россия отвергает замечания других стран о спецоперации, заявил Мурашко

Мурашко: Россия решительно отвергает замечания стран "группы двадцати" о спецоперации

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на G20 заявил, что Россия решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении спецоперации, она призвана защитить мирных жителей.
Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира.
"Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении специальной военной операции Российской Федерации", - сказал Мурашко, выступая по видео-конференц-связи.
Он отметил, что основанием для спецоперации стало гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону, о чем Российская Федерация уведомила Совбез ООН.
"Операция призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года и на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии", - заключил министр.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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РоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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