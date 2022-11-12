https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831069252.html

Россия отвергает замечания других стран о спецоперации, заявил Мурашко

Россия отвергает замечания других стран о спецоперации, заявил Мурашко - РИА Новости, 12.11.2022

Россия отвергает замечания других стран о спецоперации, заявил Мурашко

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на G20 заявил, что Россия решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:17

2022-11-12T17:17

2022-11-12T17:27

россия

большая двадцатка

саммит g20

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на G20 заявил, что Россия решительно отвергает замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении спецоперации, она призвана защитить мирных жителей.Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира."Решительно отвергаем критические замечания, сделанные некоторыми странами "Группы двадцати" в отношении специальной военной операции Российской Федерации", - сказал Мурашко, выступая по видео-конференц-связи.Он отметил, что основанием для спецоперации стало гарантированное статьей 51 Устава ООН право на самооборону, о чем Российская Федерация уведомила Совбез ООН."Операция призвана защитить мирных жителей, которые не признали антиконституционный переворот в Киеве в 2014 года и на протяжении восьми последних лет подвергались военной агрессии", - заключил министр.

https://ria.ru/20221112/g20-1831069348.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, большая двадцатка, саммит g20, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)