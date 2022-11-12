https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831021714.html

Рогозин призвал закупать для спецоперации самое эффективное вооружение

Рогозин призвал закупать для спецоперации самое эффективное вооружение - РИА Новости, 12.11.2022

Рогозин призвал закупать для спецоперации самое эффективное вооружение

Принципы госзакупок, адекватные для мирного времени, оказываются не такими эффективными при приобретении оружия в рамках спецоперации (СВО) - нужно закупать... РИА Новости, 12.11.2022

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2022-11-12T12:23

2022-11-12T14:55

специальная военная операция на украине

безопасность

дмитрий рогозин

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луганская народная республика

россия

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Принципы госзакупок, адекватные для мирного времени, оказываются не такими эффективными при приобретении оружия в рамках спецоперации (СВО) - нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое, заявил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он отметил, что сейчас такое время, "когда бессмысленно говорить о некоторых процедурах согласования длительных и, наверное, излишних, которые хороши для мирного времени для контроля движения денежных средств". При этом, добавил экс-глава "Роскосмоса", федеральные законы требуют проведения конкурсных процедур, когда выбираются не лучшие системы вооружения, а самые дешевые."Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жёсткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте", - добавил Рогозин.Он также предложил обратить внимание на то, как действуют США в вопросах закупки вооружений - они выбирают не самые дешёвые системы вооружений, а самые лучшие, самые эффективные на поле боя. "Мы здесь сталкиваемся с этим в полный рост. У нас много трофейных систем, которые захватываются нашими бойцами, мы их внимательно изучаем, отправляем в коллективы наших разработчиков и понимаем, что там-то как раз подход был другой", - добавил экс-глава Роскосмоса.Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рогозин о принципах закупки вооружения: "Не самое дешевое, а самое лучшее" Принципы госзакупок, адекватные для мирного времени, оказываются не такими эффективными при приобретении оружия в рамках спецоперации – нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое, заявил РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 2022-11-12T12:23 true PT1M19S

"Может быть, не сразу, но она будет": Рогозин заявил, что не сомневается в победе России "Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет, – сказал Рогозин. – Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой – это просто зомбирование". 2022-11-12T12:23 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, дмитрий рогозин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф