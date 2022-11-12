https://ria.ru/20221112/spetsoperatsiya-1831021714.html
Рогозин призвал закупать для спецоперации самое эффективное вооружение
Рогозин призвал закупать для спецоперации самое эффективное вооружение - РИА Новости, 12.11.2022
Рогозин призвал закупать для спецоперации самое эффективное вооружение
Принципы госзакупок, адекватные для мирного времени, оказываются не такими эффективными при приобретении оружия в рамках спецоперации (СВО) - нужно закупать... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:23
2022-11-12T12:23
2022-11-12T14:55
специальная военная операция на украине
безопасность
дмитрий рогозин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Принципы госзакупок, адекватные для мирного времени, оказываются не такими эффективными при приобретении оружия в рамках спецоперации (СВО) - нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое, заявил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он отметил, что сейчас такое время, "когда бессмысленно говорить о некоторых процедурах согласования длительных и, наверное, излишних, которые хороши для мирного времени для контроля движения денежных средств". При этом, добавил экс-глава "Роскосмоса", федеральные законы требуют проведения конкурсных процедур, когда выбираются не лучшие системы вооружения, а самые дешевые."Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жёсткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте", - добавил Рогозин.Он также предложил обратить внимание на то, как действуют США в вопросах закупки вооружений - они выбирают не самые дешёвые системы вооружений, а самые лучшие, самые эффективные на поле боя. "Мы здесь сталкиваемся с этим в полный рост. У нас много трофейных систем, которые захватываются нашими бойцами, мы их внимательно изучаем, отправляем в коллективы наших разработчиков и понимаем, что там-то как раз подход был другой", - добавил экс-глава Роскосмоса.Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.
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луганская народная республика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Рогозин о принципах закупки вооружения: "Не самое дешевое, а самое лучшее"
Принципы госзакупок, адекватные для мирного времени, оказываются не такими эффективными при приобретении оружия в рамках спецоперации – нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое, заявил РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
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"Может быть, не сразу, но она будет": Рогозин заявил, что не сомневается в победе России
"Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет, – сказал Рогозин. – Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой –
это просто зомбирование".
2022-11-12T12:23
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, дмитрий рогозин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Дмитрий Рогозин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ
12:23 12.11.2022 (обновлено: 14:55 12.11.2022)
Рогозин призвал закупать для спецоперации самое эффективное вооружение
Рогозин призвал закупать для спецоперации самое эффективное вооружение, а не самое дешевое
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Принципы госзакупок, адекватные для мирного времени, оказываются не такими эффективными при приобретении оружия в рамках спецоперации (СВО) - нужно закупать самое эффективное вооружение, а не самое дешевое, заявил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Он отметил, что сейчас такое время, "когда бессмысленно говорить о некоторых процедурах согласования длительных и, наверное, излишних, которые хороши для мирного времени для контроля движения денежных средств". При этом, добавил экс-глава "Роскосмоса", федеральные законы требуют проведения конкурсных процедур, когда выбираются не лучшие системы вооружения, а самые дешевые.
"Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жёсткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте", - добавил Рогозин.
Он также предложил обратить внимание на то, как действуют США в вопросах закупки вооружений - они выбирают не самые дешёвые системы вооружений, а самые лучшие, самые эффективные на поле боя. "Мы здесь сталкиваемся с этим в полный рост. У нас много трофейных систем, которые захватываются нашими бойцами, мы их внимательно изучаем, отправляем в коллективы наших разработчиков и понимаем, что там-то как раз подход был другой", - добавил экс-глава Роскосмоса.
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР
и ЛНР
.