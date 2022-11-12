https://ria.ru/20221112/smartfon-1830995194.html

Эксперт рассказал, что делать со смартфоном после возвращения с мороза

Эксперт рассказал, что делать со смартфоном после возвращения с мороза - РИА Новости, 12.11.2022

Эксперт рассказал, что делать со смартфоном после возвращения с мороза

Пользователи, зайдя в помещение с мороза, должны дать смартфону побыть при комнатной температуре, только спустя некоторое время устройство можно заряжать,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T06:25

2022-11-12T06:25

2022-11-12T06:25

технологии

мегафон

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пользователи, зайдя в помещение с мороза, должны дать смартфону побыть при комнатной температуре, только спустя некоторое время устройство можно заряжать, рассказал РИА Новости руководитель направления по сервису "Мегафона" Никита Ефимов."При зарядке смартфона необходимо учитывать и такой фактор, как температура окружающей среды. Она должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов. Поэтому, зайдя в помещение с мороза, не спешите к розетке. Необходимо, чтобы гаджет побыл какое-то время при комнатной температуре", - отметил эксперт.Как подчеркнул Ефимов, это касается и летнего времени: следует избегать перегрева устройства и ни в коем случае не оставлять гаджет во время зарядки под прямыми солнечными лучами."Если взять зарядку с большим количеством ампер, чем нужно смартфону, заряд будет идти быстрее, но емкость батареи начнет постепенно уменьшаться. Скажем, через год деградация аккумулятора будет уже хорошо заметна. Использовать зарядку одного бренда, но от разных устройств, нельзя по той же причине. Например, заряжая iPhone шнуром от iPad, вы тоже быстро "убьете" аккумулятор", - объяснил причины использовать только оригинальное зарядное устройство Ефимов.Эксперт также отметил, что не стоит постоянно разряжать телефон до нуля - в какой-то момент гаджет может просто не включиться. Ефимов пояснил, что в таком случае реанимировать смартфон придется в сервисном центре с помощью специального устройства, которое подает сразу большой ток.

https://ria.ru/20221112/smartfon-1830982990.html

https://ria.ru/20221112/antivirus-1830984308.html

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технологии, мегафон