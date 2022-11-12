https://ria.ru/20221112/smartfon-1830982990.html

Назван способ проверить, шпионит ли за вами смартфон

Назван способ проверить, шпионит ли за вами смартфон - РИА Новости, 12.11.2022

Назван способ проверить, шпионит ли за вами смартфон

Существует огромное количество программ, способных передавать информацию с вашего смартфона третьим лицам. Это может быть ваше местоположение, личные сообщения... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T02:15

2022-11-12T02:15

2022-11-12T02:19

общество

ваге закарян

технологии

россия

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Существует огромное количество программ, способных передавать информацию с вашего смартфона третьим лицам. Это может быть ваше местоположение, личные сообщения или даже данные учетных записей. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.По его словам, это можно заподозрить по следующим признакам:Для того, чтобы узнать наверняка, не идет ли неожиданная переадресация с вашего телефона, следует ввести команду *#21#, отметил Закарян.Кроме того, внимательно следите, не появились ли у вас программы-шпионы, которые были установлены без вашего ведома. Ведь теперь опытному мошеннику достаточно подключиться дистанционно, чтобы узнать конфиденциальную информацию, резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20221110/smartfon-1830384779.html

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общество, ваге закарян, технологии, россия