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Назван способ проверить, шпионит ли за вами смартфон - РИА Новости, 12.11.2022
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Назван способ проверить, шпионит ли за вами смартфон
Назван способ проверить, шпионит ли за вами смартфон - РИА Новости, 12.11.2022
Назван способ проверить, шпионит ли за вами смартфон
Существует огромное количество программ, способных передавать информацию с вашего смартфона третьим лицам. Это может быть ваше местоположение, личные сообщения... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T02:15
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общество
ваге закарян
технологии
россия
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Существует огромное количество программ, способных передавать информацию с вашего смартфона третьим лицам. Это может быть ваше местоположение, личные сообщения или даже данные учетных записей. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.По его словам, это можно заподозрить по следующим признакам:Для того, чтобы узнать наверняка, не идет ли неожиданная переадресация с вашего телефона, следует ввести команду *#21#, отметил Закарян.Кроме того, внимательно следите, не появились ли у вас программы-шпионы, которые были установлены без вашего ведома. Ведь теперь опытному мошеннику достаточно подключиться дистанционно, чтобы узнать конфиденциальную информацию, резюмировал эксперт.
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общество, ваге закарян, технологии, россия
Общество, Ваге Закарян, Технологии, Россия
02:15 12.11.2022 (обновлено: 02:19 12.11.2022)
 
Назван способ проверить, шпионит ли за вами смартфон

Эксперт Закарян: неожиданный перегрев смартфона указывает на работу программ-шпионов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкМужчина идет по одной из улиц в Москве
Мужчина идет по одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Существует огромное количество программ, способных передавать информацию с вашего смартфона третьим лицам. Это может быть ваше местоположение, личные сообщения или даже данные учетных записей. Об этом в беседе с агентством "Прайм" рассказал руководитель команды разработки платформы Gem4me Ваге Закарян.
По его словам, это можно заподозрить по следующим признакам:
  • Неожиданный перегрев устройства;
  • Необъяснимый рост потребления интернет-трафика;
  • Быстрый разряд аккумулятора.
Для того, чтобы узнать наверняка, не идет ли неожиданная переадресация с вашего телефона, следует ввести команду *#21#, отметил Закарян.
Кроме того, внимательно следите, не появились ли у вас программы-шпионы, которые были установлены без вашего ведома. Ведь теперь опытному мошеннику достаточно подключиться дистанционно, чтобы узнать конфиденциальную информацию, резюмировал эксперт.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 02:17
Киберэксперт перечислил скрытые функции, которые таит в себе смартфон
 
ОбществоВаге ЗакарянТехнологииРоссия
 
 
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