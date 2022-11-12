https://ria.ru/20221112/sholts-1831000747.html

Шольц заявил о сопротивлении попыткам отговорить его от диалога с Путиным

Шольц заявил о сопротивлении попыткам отговорить его от диалога с Путиным - РИА Новости, 12.11.2022

Шольц заявил о сопротивлении попыткам отговорить его от диалога с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью RDN, что доводы критиков не убедили его отказаться от диалога с российским лидером Владимиром Путиным. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T08:44

2022-11-12T08:44

2022-11-12T11:16

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью RDN, что доводы критиков не убедили его отказаться от диалога с российским лидером Владимиром Путиным. "Я не позволил никакой критике помешать общению с президентом России, проходившему зачастую в виде долгих разговоров по телефону", — сказал он. При этом канцлер добавил, что сейчас считает невозможным дипломатическое разрешение украинского кризиса. "Мы все хотим, чтобы этот конфликт подошел к концу и чтобы наступил мир. Это до сих пор остается предметом всех моих переговоров с президентом России", — сказал он.По словам Шольца, в феврале он побывал в Москве, и на этой встрече Путин потребовал, чтобы "на Украине не было ракет, угрожающих России", и чтобы возможность вступления Украины в НАТО была исключена. Шольц утверждает, что предлагал Киеву соглашения о контроле над вооружениями и подчеркивал, что членство в альянсе не будет вариантом "в следующие десять, двадцать, тридцать лет". На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что почувствовал у канцлера Германии желание найти общий язык с российским лидером и что он изменил позицию по отношению к Путину. В немецком правительстве эти слова опровергли. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828565083.html

https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830982054.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, владимир путин, олаф шольц, россия, украина, германия, нато