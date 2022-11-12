Рейтинг@Mail.ru
Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/sdelka-1831054178.html
Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД
Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД - РИА Новости, 12.11.2022
Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД
Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:07
2022-11-12T16:07
оон
россия
украина
севастополь
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_0:419:2048:1571_1920x0_80_0_0_2079535d99d892ba1e374d3344e20a22.jpg
ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Нет", - сказал Вершинин, отвечая на реплику о том, решен ли вопрос о продлении зерновой сделки.Он отметил, что Россия при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции."Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки", - сказал дипломат.Он также обратил внимание на то, что назначение грузов "подчас вызывает вопросы"."Эти грузы, по нашей оценке, которая основана на информации ООН, в первую очередь направляются в страны Европейского союза и Турцию. Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за нее возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьет в глаза", - отметил он."Мы предлагаем посмотреть, какая конечная цель этих погрузок. Если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке - это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны", - отметил Вершинин.Дипломат подчеркнул, что Россия призывает использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия. "Тем более речь идет о том, что мы работаем в интересах обеспечения продовольственной безопасности. Работаем на деле, а не на словах", - заключил замглавы российского МИД.
https://ria.ru/20221111/sdelka-1830739930.html
https://ria.ru/20221112/oon-1830986468.html
россия
украина
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825484611_59:284:1988:1731_1920x0_80_0_0_d85b1fe4f50eec1a4a972337a1484a64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, россия, украина, севастополь, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ООН, Россия, Украина, Севастополь, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:07 12.11.2022
 
Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Нет", - сказал Вершинин, отвечая на реплику о том, решен ли вопрос о продлении зерновой сделки.
Комбайн собирает урожай - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 12:17
В Кремле прокомментировали возможность продления зерновой сделки
Он отметил, что Россия при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.
"Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки", - сказал дипломат.
Он также обратил внимание на то, что назначение грузов "подчас вызывает вопросы".
"Эти грузы, по нашей оценке, которая основана на информации ООН, в первую очередь направляются в страны Европейского союза и Турцию. Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за нее возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьет в глаза", - отметил он.
"Мы предлагаем посмотреть, какая конечная цель этих погрузок. Если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке - это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны", - отметил Вершинин.
Дипломат подчеркнул, что Россия призывает использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия. "Тем более речь идет о том, что мы работаем в интересах обеспечения продовольственной безопасности. Работаем на деле, а не на словах", - заключил замглавы российского МИД.
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 01:17
Россия и ООН обсудили продление продуктовой сделки
 
ООНРоссияУкраинаСевастопольСергей ВершининМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала