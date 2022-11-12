https://ria.ru/20221112/sdelka-1831054178.html

Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД

Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД - РИА Новости, 12.11.2022

Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД

Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:07

2022-11-12T16:07

2022-11-12T16:07

оон

россия

украина

севастополь

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Нет", - сказал Вершинин, отвечая на реплику о том, решен ли вопрос о продлении зерновой сделки.Он отметил, что Россия при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции."Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки", - сказал дипломат.Он также обратил внимание на то, что назначение грузов "подчас вызывает вопросы"."Эти грузы, по нашей оценке, которая основана на информации ООН, в первую очередь направляются в страны Европейского союза и Турцию. Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за нее возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьет в глаза", - отметил он."Мы предлагаем посмотреть, какая конечная цель этих погрузок. Если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке - это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны", - отметил Вершинин.Дипломат подчеркнул, что Россия призывает использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия. "Тем более речь идет о том, что мы работаем в интересах обеспечения продовольственной безопасности. Работаем на деле, а не на словах", - заключил замглавы российского МИД.

https://ria.ru/20221111/sdelka-1830739930.html

https://ria.ru/20221112/oon-1830986468.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

оон, россия, украина, севастополь, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)