https://ria.ru/20221112/sdelka-1831054178.html
Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД
Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД - РИА Новости, 12.11.2022
Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД
Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:07
2022-11-12T16:07
2022-11-12T16:07
оон
россия
украина
севастополь
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Нет", - сказал Вершинин, отвечая на реплику о том, решен ли вопрос о продлении зерновой сделки.Он отметил, что Россия при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума РФ-ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции."Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки", - сказал дипломат.Он также обратил внимание на то, что назначение грузов "подчас вызывает вопросы"."Эти грузы, по нашей оценке, которая основана на информации ООН, в первую очередь направляются в страны Европейского союза и Турцию. Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за нее возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьет в глаза", - отметил он."Мы предлагаем посмотреть, какая конечная цель этих погрузок. Если речь идет о нуждающихся странах в Африке и Латинской Америке - это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны", - отметил Вершинин.Дипломат подчеркнул, что Россия призывает использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия. "Тем более речь идет о том, что мы работаем в интересах обеспечения продовольственной безопасности. Работаем на деле, а не на словах", - заключил замглавы российского МИД.
https://ria.ru/20221111/sdelka-1830739930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, россия, украина, севастополь, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ООН, Россия, Украина, Севастополь, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия не приняла решение о продлении зерновой сделки
ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Российская сторона еще не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, РФ будет учитывать, в том числе, факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Нет", - сказал Вершинин, отвечая на реплику о том, решен ли вопрос о продлении зерновой сделки.
Он отметил, что Россия при принятии соответствующего решения должна учитывать ход реализации меморандума РФ-ООН
о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции.
"Естественно, нельзя здесь не отметить те теракты, которые устроила украинская сторона на Крымском мосту, и террористическую атаку на Севастополь, где размещены корабли, которые обеспечивают гуманитарный коридор, по которому проходят сухогрузы или другие суда, идущие в рамках реализации черноморской зерновой сделки", - сказал дипломат.
Он также обратил внимание на то, что назначение грузов "подчас вызывает вопросы".
"Эти грузы, по нашей оценке, которая основана на информации ООН, в первую очередь направляются в страны Европейского союза и Турцию
. Вопросы законны, особенно если вспомнить, сколько обвинений звучало в адрес России о том, что якобы из-за нее возможна угроза голода. Лицемерие, что называется, бьет в глаза", - отметил он.
"Мы предлагаем посмотреть, какая конечная цель этих погрузок. Если речь идет о нуждающихся странах в Африке
и Латинской Америке
- это одно, если просто о поставках, в первую очередь в Евросоюз, то звучавшие ранее заявления об угрозе голода просто абсолютно лицемерны", - отметил Вершинин.
Дипломат подчеркнул, что Россия призывает использовать каждый день для реализации договоренностей по экспорту продовольствия. "Тем более речь идет о том, что мы работаем в интересах обеспечения продовольственной безопасности. Работаем на деле, а не на словах", - заключил замглавы российского МИД.