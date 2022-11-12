https://ria.ru/20221112/rossiya-1831045189.html

Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал средств поражения

Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал средств поражения - РИА Новости, 12.11.2022

Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал средств поражения

Россия еще не применила весь свой арсенал возможных средств поражения, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:07

2022-11-12T15:07

2022-11-12T17:20

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия еще не применила весь свой арсенал возможных средств поражения, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Он выразил желание напомнить о важных для страны результатах 2022 года.Кроме того, замруководителя Совбеза указал на важность единства, ежедневных усилий и высокого морального духа для того, чтобы обеспечить стране победу.

https://ria.ru/20221112/medvedev-1831045468.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, дмитрий медведев