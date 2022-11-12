15:07 12.11.2022 (обновлено: 17:20 12.11.2022)
Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал средств поражения
Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал возможных средств поражения
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда"
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия еще не применила весь свой арсенал возможных средств поражения, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он выразил желание напомнить о важных для страны результатах 2022 года.
"Напомнить, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", — заявил Медведев.
Кроме того, замруководителя Совбеза указал на важность единства, ежедневных усилий и высокого морального духа для того, чтобы обеспечить стране победу.