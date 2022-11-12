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Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал средств поражения - РИА Новости, 12.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/rossiya-1831045189.html
Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал средств поражения
Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал средств поражения - РИА Новости, 12.11.2022
Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал средств поражения
Россия еще не применила весь свой арсенал возможных средств поражения, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:07
2022-11-12T17:20
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия еще не применила весь свой арсенал возможных средств поражения, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.Он выразил желание напомнить о важных для страны результатах 2022 года.Кроме того, замруководителя Совбеза указал на важность единства, ежедневных усилий и высокого морального духа для того, чтобы обеспечить стране победу.
https://ria.ru/20221112/medvedev-1831045468.html
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россия, дмитрий медведев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев
15:07 12.11.2022 (обновлено: 17:20 12.11.2022)
 
Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал средств поражения

Медведев: Россия пока не использовала весь арсенал возможных средств поражения

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда"
Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев во время интервью издательскому дому "Комсомольская правда". Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия еще не применила весь свой арсенал возможных средств поражения, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он выразил желание напомнить о важных для страны результатах 2022 года.

"Напомнить, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время", — заявил Медведев.

Кроме того, замруководителя Совбеза указал на важность единства, ежедневных усилий и высокого морального духа для того, чтобы обеспечить стране победу.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Медведев
 
 
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