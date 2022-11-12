https://ria.ru/20221112/rogozin-1831055022.html

Для войск ДНР и ЛНР планируется создать свои БПЛА, заявил Рогозин

Для войск ДНР и ЛНР планируется создать свои БПЛА, заявил Рогозин - РИА Новости, 12.11.2022

Для войск ДНР и ЛНР планируется создать свои БПЛА, заявил Рогозин

Группа военных советников "Царские волки" работает более чем с 10 разработчиками с целью создания легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, эти дроны... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:12

2022-11-12T16:12

2022-11-12T16:45

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Группа военных советников "Царские волки" работает более чем с 10 разработчиками с целью создания легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте, сообщил РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.По его словам, в зоне СВО существует потребность в беспилотниках, но не в коммерческих, купленных на гражданском рынке, которые после "перепрошивки" широко применяются практически во всех подразделениях."Речь идет не о том, чтобы закупать коммерческие беспилотники, которые не для этого создавались, а создать, опробовать - не где-то далеко, а здесь, на полигонах ДНР и ЛНР, сразу после этого, на линии фронта - беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте", - заявил Рогозин.По его словам, добровольческая группа военно-технических инспекторов "Царские волки" находится в контакте более чем с 10 российскими разработчиками беспилотников из разных городов России, которые имеют возможность через инспекторов "достучаться" до конкретных боевых подразделений и применить свои технологии, посмотреть, как они работают, учесть недостатки, получить положительный результат и начать серийное производство для оснащения подразделений ДНР и ЛНР.Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям обоих регионов России в Донбассе.

https://ria.ru/20221112/rogozin-1831037345.html

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Рогозин о создании и испытании на поле боя новых типов беспилотников Рогозин о создании и испытании на поле боя новых типов беспилотников 2022-11-12T16:12 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, дмитрий рогозин, россия, донбасс, безопасность