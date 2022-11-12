https://ria.ru/20221112/rogozin-1831055022.html
Для войск ДНР и ЛНР планируется создать свои БПЛА, заявил Рогозин
Для войск ДНР и ЛНР планируется создать свои БПЛА, заявил Рогозин - РИА Новости, 12.11.2022
Для войск ДНР и ЛНР планируется создать свои БПЛА, заявил Рогозин
Группа военных советников "Царские волки" работает более чем с 10 разработчиками с целью создания легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, эти дроны... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:12
2022-11-12T16:12
2022-11-12T16:45
специальная военная операция на украине
технологии
дмитрий рогозин
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Группа военных советников "Царские волки" работает более чем с 10 разработчиками с целью создания легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте, сообщил РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.По его словам, в зоне СВО существует потребность в беспилотниках, но не в коммерческих, купленных на гражданском рынке, которые после "перепрошивки" широко применяются практически во всех подразделениях."Речь идет не о том, чтобы закупать коммерческие беспилотники, которые не для этого создавались, а создать, опробовать - не где-то далеко, а здесь, на полигонах ДНР и ЛНР, сразу после этого, на линии фронта - беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте", - заявил Рогозин.По его словам, добровольческая группа военно-технических инспекторов "Царские волки" находится в контакте более чем с 10 российскими разработчиками беспилотников из разных городов России, которые имеют возможность через инспекторов "достучаться" до конкретных боевых подразделений и применить свои технологии, посмотреть, как они работают, учесть недостатки, получить положительный результат и начать серийное производство для оснащения подразделений ДНР и ЛНР.Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям обоих регионов России в Донбассе.
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Рогозин о создании и испытании на поле боя новых типов беспилотников
Рогозин о создании и испытании на поле боя новых типов беспилотников
2022-11-12T16:12
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РИА Новости
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технологии, дмитрий рогозин, россия, донбасс, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Дмитрий Рогозин, Россия, Донбасс, Безопасность
16:12 12.11.2022 (обновлено: 16:45 12.11.2022)
Для войск ДНР и ЛНР планируется создать свои БПЛА, заявил Рогозин
Рогозин: группа "Царские волки" работает над созданием легких БПЛА для войск ДНР и ЛНР
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Группа военных советников "Царские волки" работает более чем с 10 разработчиками с целью создания легких ударных беспилотников для войск ДНР и ЛНР, эти дроны будут проходить испытания прямо на фронте, сообщил РИА Новости экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
По его словам, в зоне СВО существует потребность в беспилотниках, но не в коммерческих, купленных на гражданском рынке, которые после "перепрошивки" широко применяются практически во всех подразделениях.
"Речь идет не о том, чтобы закупать коммерческие беспилотники, которые не для этого создавались, а создать, опробовать - не где-то далеко, а здесь, на полигонах ДНР и ЛНР, сразу после этого, на линии фронта - беспилотные разведывательные и легкие ударные беспилотники, которые могут существенно повлиять на обстановку на фронте", - заявил Рогозин.
По его словам, добровольческая группа военно-технических инспекторов "Царские волки" находится в контакте более чем с 10 российскими разработчиками беспилотников из разных городов России, которые имеют возможность через инспекторов "достучаться" до конкретных боевых подразделений и применить свои технологии, посмотреть, как они работают, учесть недостатки, получить положительный результат и начать серийное производство для оснащения подразделений ДНР и ЛНР.
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям обоих регионов России
в Донбассе
.