https://ria.ru/20221112/rogozin-1831037345.html
Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков
Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков - РИА Новости, 12.11.2022
Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков
Инспекторская группа "Царские волки" позволяет разработчикам применить в ходе специальной военной операции (СВО) перспективное оружие и военные комплексы,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:14
2022-11-12T14:14
2022-11-12T16:13
донецкая народная республика
луганская народная республика
дмитрий рогозин
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Инспекторская группа "Царские волки" позволяет разработчикам применить в ходе специальной военной операции (СВО) перспективное оружие и военные комплексы, которые ранее не пошли в серию, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства", - сказал Рогозин.Он уточнил, что две трети коллективов, с которыми сотрудничают "Царские волки" - частные компании, еще одна треть представляют коллективы разработчиков, которые входят в крупные российские корпорации, такие как "Ростех" и "Роскосмос" и некоторые другие. "Мы со всеми директорами напрямую работаем. И там, где есть возможность помочь внедрить, мы это, конечно, делаем", - сказал экс-глава "Роскосмоса".Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221111/rogozin-1830870951.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Рогозин о применении в ходе спецоперации не вошедшего в серийное производство вооружения
Инспекторская группа "Царские волки" позволяет разработчикам применить в ходе специальной военной операции перспективные оружие и военные комплексы, которые ранее не пошли в серию, сообщил РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин
2022-11-12T14:14
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PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий рогозин
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Рогозин, Специальная военная операция на Украине
14:14 12.11.2022 (обновлено: 16:13 12.11.2022)
Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков
Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков прямо на фронте
ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Инспекторская группа "Царские волки" позволяет разработчикам применить в ходе специальной военной операции (СВО) перспективное оружие и военные комплексы, которые ранее не пошли в серию, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства", - сказал Рогозин.
Он уточнил, что две трети коллективов, с которыми сотрудничают "Царские волки" - частные компании, еще одна треть представляют коллективы разработчиков, которые входят в крупные российские корпорации, такие как "Ростех" и "Роскосмос" и некоторые другие. "Мы со всеми директорами напрямую работаем. И там, где есть возможность помочь внедрить, мы это, конечно, делаем", - сказал экс-глава "Роскосмоса".
Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР
и ЛНР
.