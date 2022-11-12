https://ria.ru/20221112/rogozin-1831037345.html

Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков

Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков - РИА Новости, 12.11.2022

Рогозин рассказал об испытаниях "Царскими волками" оружия разработчиков

Инспекторская группа "Царские волки" позволяет разработчикам применить в ходе специальной военной операции (СВО) перспективное оружие и военные комплексы,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:14

2022-11-12T14:14

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дмитрий рогозин

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Инспекторская группа "Царские волки" позволяет разработчикам применить в ходе специальной военной операции (СВО) перспективное оружие и военные комплексы, которые ранее не пошли в серию, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Я шесть с половиной лет работал в правительстве Российской Федерации и глубоко в курсе тех самых новых разработок. Часть из них по разным причинам просто не пошла в серию. Эти коллективы существуют, и для них мы сейчас даем возможность применить их средства", - сказал Рогозин.Он уточнил, что две трети коллективов, с которыми сотрудничают "Царские волки" - частные компании, еще одна треть представляют коллективы разработчиков, которые входят в крупные российские корпорации, такие как "Ростех" и "Роскосмос" и некоторые другие. "Мы со всеми директорами напрямую работаем. И там, где есть возможность помочь внедрить, мы это, конечно, делаем", - сказал экс-глава "Роскосмоса".Ранее Рогозин сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221111/rogozin-1830870951.html

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Рогозин о применении в ходе спецоперации не вошедшего в серийное производство вооружения Инспекторская группа "Царские волки" позволяет разработчикам применить в ходе специальной военной операции перспективные оружие и военные комплексы, которые ранее не пошли в серию, сообщил РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин 2022-11-12T14:14 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий рогозин