Рейтинг@Mail.ru
Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/rogozin-1831007862.html
Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России
Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России - РИА Новости, 12.11.2022
Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России
Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне спецоперации с группой военных советников, заявил РИА Новости, что не сомневается в победе... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:04
2022-11-12T10:53
специальная военная операция на украине
дмитрий рогозин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831011088_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1ca3cece708dd7e9753815c23e4355a7.jpg
ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне спецоперации с группой военных советников, заявил РИА Новости, что не сомневается в победе Вооруженных сил РФ."Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет, - сказал Рогозин. - Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой - это просто зомбирование".Рогозин также отметил, что легкой прогулки на Украине не будет, но она того стоит, потому что от этого зависит будущее России. "Поэтому помогайте фронту, помогайте чем можете – кто-то деньгами, кто-то мозгами, кто-то физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды - здесь всему будут рады. Я это понял и просто хочу вам об этом сказать", - добавил экс-глава "Роскосмоса".Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20221111/rogozin-1830957694.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Может быть, не сразу, но она будет": Рогозин заявил, что не сомневается в победе России
"Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет, – сказал Рогозин. – Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой – это просто зомбирование".
2022-11-12T10:04
true
PT0M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831011088_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_56aaa25f2cba711962d5e4a661ad1098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий рогозин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Рогозин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Безопасность
10:04 12.11.2022 (обновлено: 10:53 12.11.2022)
 
Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России

Экс-глава "Роскосмоса" Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне спецоперации с группой военных советников, заявил РИА Новости, что не сомневается в победе Вооруженных сил РФ.
"Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет, - сказал Рогозин. - Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой - это просто зомбирование".
Рогозин также отметил, что легкой прогулки на Украине не будет, но она того стоит, потому что от этого зависит будущее России. "Поэтому помогайте фронту, помогайте чем можете – кто-то деньгами, кто-то мозгами, кто-то физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды - здесь всему будут рады. Я это понял и просто хочу вам об этом сказать", - добавил экс-глава "Роскосмоса".
Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.
Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 20:23Специальная военная операция на Украине
Рогозин заявил о доверии Суровикину
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий РогозинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала