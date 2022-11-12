https://ria.ru/20221112/rogozin-1831007862.html

Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России

Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России - РИА Новости, 12.11.2022

Рогозин заявил, что не сомневается в победе ВС России

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне спецоперации с группой военных советников, заявил РИА Новости, что не сомневается в победе... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:04

2022-11-12T10:04

2022-11-12T10:53

специальная военная операция на украине

дмитрий рогозин

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 12 ноя – РИА Новости. Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне спецоперации с группой военных советников, заявил РИА Новости, что не сомневается в победе Вооруженных сил РФ."Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет, - сказал Рогозин. - Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой - это просто зомбирование".Рогозин также отметил, что легкой прогулки на Украине не будет, но она того стоит, потому что от этого зависит будущее России. "Поэтому помогайте фронту, помогайте чем можете – кто-то деньгами, кто-то мозгами, кто-то физически. Кто может приехать сюда и пополнить ряды - здесь всему будут рады. Я это понял и просто хочу вам об этом сказать", - добавил экс-глава "Роскосмоса".Ранее он сообщил РИА Новости, что возглавляет в зоне СВО группу военных советников "Царские волки", оказывающих военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20221111/rogozin-1830957694.html

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"Может быть, не сразу, но она будет": Рогозин заявил, что не сомневается в победе России "Я не сомневаюсь в победе. Она будет очень трудная, сложная. Может быть, не сразу, но она будет, – сказал Рогозин. – Я не помню, чтобы Россия так вот воевала сразу со всей такой мощной коалицией высокотехнологичных стран. Воевала с населением, которое сильно одурманено пропагандой. Мы здесь имеем возможность иногда интересоваться украинской телевизионной пропагандой – это просто зомбирование". 2022-11-12T10:04 true PT0M57S

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дмитрий рогозин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, безопасность