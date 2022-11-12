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Эксперты заявили, что россиянам не хватает рейсов в Азию и на Карибы - РИА Новости, 12.11.2022
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Туризм
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Эксперты заявили, что россиянам не хватает рейсов в Азию и на Карибы
Эксперты заявили, что россиянам не хватает рейсов в Азию и на Карибы - РИА Новости, 12.11.2022
Эксперты заявили, что россиянам не хватает рейсов в Азию и на Карибы
Российскому туристическому рынку остро не хватает рейсов в Юго-Восточную Азию, а также в страны Карибского бассейна и Латинской Америки, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T06:01
2022-11-12T06:01
туризм
новости - туризм
юго-восточная азия
карибский бассейн
латинская америка
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
туристы
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российскому туристическому рынку остро не хватает рейсов в Юго-Восточную Азию, а также в страны Карибского бассейна и Латинской Америки, сообщает АТОР."Если вопрос с перевозками в Юго-Восточную Азию более-менее успешно начал решаться российскими авиакомпаниями, то на Карибы им летать сейчас особенно сложно в силу закрытого воздушного пространства над Европой", — отмечают в ассоциации.По мнению экспертов, туротрасли нужны любые рейсы как российских, так и зарубежных перевозчиков. "Сейчас стоит отходить от "принципа паритета" везде, где только это возможно. Иностранные авиакомпании более гибко подходят к сотрудничеству. Они с готовностью работают с туроператорами, гораздо охотнее предлагают им блоки мест и спецтарифы. Нашим в этом смысле еще есть к чему стремиться", — поясняют в АТОР.В ассоциации уверены, что это также приведет к снижению стоимости путевок. Сейчас туристам из России доступно в два раза меньше зарубежных направлений, чем даже в предыдущий кризисный период, подчеркивают эксперты. В 2021 году рейсы в 50 государств мира обслуживали 70 авиакомпаний, а сегодня пассажирские перевозки из России выполняют всего 39.
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новости - туризм, юго-восточная азия, карибский бассейн, латинская америка, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, авиарейсы, авиасообщение, россия
Туризм, Новости - Туризм, Юго-Восточная Азия, Карибский бассейн, Латинская Америка, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм, туристы, авиарейсы, Авиасообщение, Россия
06:01 12.11.2022
 
Эксперты заявили, что россиянам не хватает рейсов в Азию и на Карибы

АТОР: российскому туристическому рынку остро не хватает авиарейсов в Азию и на Карибы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкСамолет в небе на фоне луны
Самолет в небе на фоне луны - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российскому туристическому рынку остро не хватает рейсов в Юго-Восточную Азию, а также в страны Карибского бассейна и Латинской Америки, сообщает АТОР.
"Если вопрос с перевозками в Юго-Восточную Азию более-менее успешно начал решаться российскими авиакомпаниями, то на Карибы им летать сейчас особенно сложно в силу закрытого воздушного пространства над Европой", — отмечают в ассоциации.
По мнению экспертов, туротрасли нужны любые рейсы как российских, так и зарубежных перевозчиков.
"Сейчас стоит отходить от "принципа паритета" везде, где только это возможно. Иностранные авиакомпании более гибко подходят к сотрудничеству. Они с готовностью работают с туроператорами, гораздо охотнее предлагают им блоки мест и спецтарифы. Нашим в этом смысле еще есть к чему стремиться", — поясняют в АТОР.
В ассоциации уверены, что это также приведет к снижению стоимости путевок.
Сейчас туристам из России доступно в два раза меньше зарубежных направлений, чем даже в предыдущий кризисный период, подчеркивают эксперты. В 2021 году рейсы в 50 государств мира обслуживали 70 авиакомпаний, а сегодня пассажирские перевозки из России выполняют всего 39.
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