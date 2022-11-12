https://ria.ru/20221112/reysy-1830497696.html

Эксперты заявили, что россиянам не хватает рейсов в Азию и на Карибы

Эксперты заявили, что россиянам не хватает рейсов в Азию и на Карибы - РИА Новости, 12.11.2022

Эксперты заявили, что россиянам не хватает рейсов в Азию и на Карибы

Российскому туристическому рынку остро не хватает рейсов в Юго-Восточную Азию, а также в страны Карибского бассейна и Латинской Америки, сообщает АТОР. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T06:01

2022-11-12T06:01

2022-11-12T06:01

туризм

новости - туризм

юго-восточная азия

карибский бассейн

латинская америка

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

туристы

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Российскому туристическому рынку остро не хватает рейсов в Юго-Восточную Азию, а также в страны Карибского бассейна и Латинской Америки, сообщает АТОР."Если вопрос с перевозками в Юго-Восточную Азию более-менее успешно начал решаться российскими авиакомпаниями, то на Карибы им летать сейчас особенно сложно в силу закрытого воздушного пространства над Европой", — отмечают в ассоциации.По мнению экспертов, туротрасли нужны любые рейсы как российских, так и зарубежных перевозчиков. "Сейчас стоит отходить от "принципа паритета" везде, где только это возможно. Иностранные авиакомпании более гибко подходят к сотрудничеству. Они с готовностью работают с туроператорами, гораздо охотнее предлагают им блоки мест и спецтарифы. Нашим в этом смысле еще есть к чему стремиться", — поясняют в АТОР.В ассоциации уверены, что это также приведет к снижению стоимости путевок. Сейчас туристам из России доступно в два раза меньше зарубежных направлений, чем даже в предыдущий кризисный период, подчеркивают эксперты. В 2021 году рейсы в 50 государств мира обслуживали 70 авиакомпаний, а сегодня пассажирские перевозки из России выполняют всего 39.

https://ria.ru/20221109/novyygod-1830180726.html

юго-восточная азия

карибский бассейн

латинская америка

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, юго-восточная азия, карибский бассейн, латинская америка, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, туристы, авиарейсы, авиасообщение, россия