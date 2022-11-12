https://ria.ru/20221112/rebenok-1831042779.html

В Кирове полуторагодовалый ребенок в одном подгузнике сбежал из детсада

В Кирове полуторагодовалый ребенок в одном подгузнике сбежал из детсада - РИА Новости, 12.11.2022

В Кирове полуторагодовалый ребенок в одном подгузнике сбежал из детсада

Прокуратура Кировской области начала проверку после того, как из детского сада сбежал ребенок в одном памперсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:53

2022-11-12T14:53

2022-11-12T16:02

происшествия

киров

кировская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Прокуратура Кировской области начала проверку после того, как из детского сада сбежал ребенок в одном памперсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.На появившейся в соцсетях записи с камер наблюдения видно, как маленькая девочка в одном подгузнике ковыляет босиком по тротуару. Ребенка заметил проезжавший мимо на велосипеде курьер. Он остановился, подозвал прохожую, а затем взял ребенка на руки и отнес к женщине домой, откуда они вызвали скорую. Как выяснилось, полуторагодовалая малышка сбежала из детского сада во время тихого часа. Там ее отсутствия никто не заметил.В областной прокуратуре уточнили, что инцидент произошел 10 ноября."Прокуратурой Кировской области <...> выявлена видеозапись, на которой запечатлены события оставления малолетним территории частного детского сада в Кирове. Это послужило основанием для проведения прокуратурой проверки соблюдения законов об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Результаты проверки находятся на личном контроле прокурора области", — сказали в надзорном ведомстве.По словам собеседника агентства, состояние девочки не вызывает опасений благодаря быстрой реакции прохожих.Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал историю с ребенком шокирующей. Он пояснил, что группа по присмотру за детьми была организована индивидуальным предпринимателем в полуподвальном помещении и без лицензии на образовательную деятельность. "В тот день в группе было три ребенка. Воспитательница отправила детей на тихий час, вышла в другую комнату. Девочка вышла в открытую дверь. Без присмотра, абсолютно свободно", — написал Соколов в Telegram-канале.Губернатор поблагодарил курьера и женщину, которые помогли ребенку, и предложил правоохранительным органам проверить все подобные детские учреждения.

https://ria.ru/20211117/detsad-1759404628.html

https://ria.ru/20220713/rebenok-1802165060.html

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Полуторагодовалая девочка ушла из детсада в Кирове. Видео с камеры наблюдения Ребенок сбежал из детского сада в одном памперсе, его подобрали прохожие, прокуратура проводит проверку. Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано снятое на камеру наблюдения в Кирове видео с малышом в одном подгузнике, ковыляющим босиком по тротуару. Проезжающий мимо курьер остановился возле полуголого ребенка, подозвал прохожую, после чего взял ребенка на руки и понес ее вслед за женщиной к ней домой, откуда вызвали скорую. Сообщается, что полуторагодовалая девочка сбежала из детского сада во время тихого часа, и ее отсутствия никто не заметил. 2022-11-12T14:53 true PT1M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, киров, кировская область