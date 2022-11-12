https://ria.ru/20221112/putin-1831002943.html

Жесткое требование премьера Австралии к Путину шокировало австралийцев

Жесткое требование премьера Австралии к Путину шокировало австралийцев - РИА Новости, 12.11.2022

Жесткое требование премьера Австралии к Путину шокировало австралийцев

Читателей Sky News возмутило заявление премьер-министра Австалии Энтони Альбанезе, призвавшего мировое сообщество продолжать давление на президента России,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T09:14

2022-11-12T09:14

2022-11-12T14:03

в мире

россия

австралия

владимир путин

энтони альбанезе

украина

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Читателей Sky News возмутило заявление премьер-министра Австалии Энтони Альбанезе, призвавшего мировое сообщество продолжать давление на президента России, чтобы тот отступил в украинском конфликте."Альбанезе начинает верить в свою собственную чушь. Что ты сделаешь, если Путин тебя не послушает?" — написал один из пользователей.Такие заявления показывают, что Альбанезе здесь точно не главный", — поддержал другой."Альбанезе "фантастический" лидер и дипломатичный государственный деятель. Вместо того чтобы донести свою точку зрения, он выдвигает требования и тявкает на Путина", — возмутился еще один читатель."Он ведет себя как ребенок, который понятия не имеет о силе другой стороны. Шокирует, что такие люди руководят страной, не имея ни малейшей порядочности или смирения. Он думает, что такие угрозы заставляют Путина дрожать?" — поделился мнением комментатор."Альбанезе было бы лучше попросить Путина дать ему несколько советов", — заключили читатели.С заявлением по поводу украинского конфликта Альбанезе выступил в преддверии саммита G20 на Бали. По его словам, если Россия выведет войска с территории Украины, это приведет к улучшению глобальной экономической обстановки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221112/sholts-1831000747.html

https://ria.ru/20221112/ukraina-1830585574.html

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в мире, россия, австралия, владимир путин, энтони альбанезе, украина