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Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией - РИА Новости, 12.11.2022
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Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией
Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией - РИА Новости, 12.11.2022
Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с РФ,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:26
2022-11-12T20:11
в мире
энтони блинкен
дмитрий кулеба
сергей рябков
россия
киев
сша
мид украины
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с РФ, сообщает госдеп.Блинкен и Кулеба встретились в столице Камбоджи, куда делегация США прибыла для участия в саммите АСЕАН.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. Он отметил, что Россия к этому была готова и раньше, но "Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед".
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в мире, энтони блинкен, дмитрий кулеба, сергей рябков, россия, киев, сша, мид украины
В мире, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Сергей Рябков, Россия, Киев, США, МИД Украины
19:26 12.11.2022 (обновлено: 20:11 12.11.2022)
 
Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией

Госсекретарь США Блинкен заявил, что решение о переговорах с Россией остается за Украиной

© AP Photo / Andrew Harnik, PoolГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Andrew Harnik, Pool
Госсекретарь США Энтони Блинкен . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с РФ, сообщает госдеп.
"Госсекретарь повторил, что время и содержание любых переговоров остается решением Украины", - говорится в распространенном сообщении ведомства.
Блинкен и Кулеба встретились в столице Камбоджи, куда делегация США прибыла для участия в саммите АСЕАН.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. Он отметил, что Россия к этому была готова и раньше, но "Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 15:48
Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
 
В миреЭнтони БлинкенДмитрий КулебаСергей РябковРоссияКиевСШАМИД Украины
 
 
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