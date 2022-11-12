https://ria.ru/20221112/peregovory-1831085688.html
Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией
Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией - РИА Новости, 12.11.2022
Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с РФ,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T19:26
2022-11-12T19:26
2022-11-12T20:11
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подтвердил, что Киев должен сам решать, когда вступать в переговоры с РФ, сообщает госдеп.Блинкен и Кулеба встретились в столице Камбоджи, куда делегация США прибыла для участия в саммите АСЕАН.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий. Он отметил, что Россия к этому была готова и раньше, но "Киев по команде своих западных кураторов прервал диалог, который, в общем-то, двигался вперед".
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в мире, энтони блинкен, дмитрий кулеба, сергей рябков, россия, киев, сша, мид украины
В мире, Энтони Блинкен, Дмитрий Кулеба, Сергей Рябков, Россия, Киев, США, МИД Украины
19:26 12.11.2022 (обновлено: 20:11 12.11.2022)
Блинкен: Киев должен сам решить, когда вступать в переговоры с Россией
Госсекретарь США Блинкен заявил, что решение о переговорах с Россией остается за Украиной