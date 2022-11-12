https://ria.ru/20221112/partnery-1831092256.html
"Царские волки" увеличат число партнеров среди разработчиков оружия
"Царские волки" увеличат число партнеров среди разработчиков оружия - РИА Новости, 12.11.2022
"Царские волки" увеличат число партнеров среди разработчиков оружия
Группа военных советников "Царские волки" увеличит число партнеров среди разработчиков оружия, которые смогут помочь своими образцами, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T20:14
2022-11-12T20:14
2022-11-12T20:46
безопасность
технологии
дмитрий рогозин
украина
россия
роскосмос
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Группа военных советников "Царские волки" увеличит число партнеров среди разработчиков оружия, которые смогут помочь своими образцами, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он отметил, что "Царские волки" заинтересованы в том, чтобы частные разработчики могли выходить как можно быстрее со своей продукцией военного назначения и помогать подразделениям, задействованным в спецоперации на Украине."Я предполагаю, что в ближайшее время мы увеличим количество наших партнеров в России, и призываю, просто пользуясь случаем, работать с нами всех тех, кто бы хотел помочь фронту своими изобретениями, машинами, беспилотниками, своими технологиями, которые позволят нам сделать наши подразделения более агрессивными, более мобильными в борьбе с нашим врагом. Мы такие возможности вам предоставим", - сказал Рогозин.Экс-глава "Роскосмоса" добавил, что враг хорошо вооружен, хорошо управляем, ему идут бесперебойные поставки боеприпасов и вооружения, противник имеют прекрасную разведку.
https://ria.ru/20221111/rogozin-1830957694.html
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Рогозин призвал изобретателей и частных разработчиков пополнить ряды партнеров России
Рогозин призвал изобретателей и частных разработчиков пополнить ряды партнеров России
2022-11-12T20:14
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безопасность, технологии, дмитрий рогозин, украина, россия, роскосмос
Безопасность, Технологии, Дмитрий Рогозин, Украина, Россия, Роскосмос, Специальная военная операция на Украине
20:14 12.11.2022 (обновлено: 20:46 12.11.2022)
"Царские волки" увеличат число партнеров среди разработчиков оружия
Рогозин: "Царские волки" увеличат число партнеров среди разработчиков оружия