https://ria.ru/20221112/partnery-1831092256.html

"Царские волки" увеличат число партнеров среди разработчиков оружия

"Царские волки" увеличат число партнеров среди разработчиков оружия - РИА Новости, 12.11.2022

"Царские волки" увеличат число партнеров среди разработчиков оружия

Группа военных советников "Царские волки" увеличит число партнеров среди разработчиков оружия, которые смогут помочь своими образцами, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T20:14

2022-11-12T20:14

2022-11-12T20:46

безопасность

технологии

дмитрий рогозин

украина

россия

роскосмос

специальная военная операция на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0c/1831095059_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_401954444c224bb4897a611de1d3eea2.jpg

ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Группа военных советников "Царские волки" увеличит число партнеров среди разработчиков оружия, которые смогут помочь своими образцами, сообщил в интервью РИА Новости экс-гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он отметил, что "Царские волки" заинтересованы в том, чтобы частные разработчики могли выходить как можно быстрее со своей продукцией военного назначения и помогать подразделениям, задействованным в спецоперации на Украине."Я предполагаю, что в ближайшее время мы увеличим количество наших партнеров в России, и призываю, просто пользуясь случаем, работать с нами всех тех, кто бы хотел помочь фронту своими изобретениями, машинами, беспилотниками, своими технологиями, которые позволят нам сделать наши подразделения более агрессивными, более мобильными в борьбе с нашим врагом. Мы такие возможности вам предоставим", - сказал Рогозин.Экс-глава "Роскосмоса" добавил, что враг хорошо вооружен, хорошо управляем, ему идут бесперебойные поставки боеприпасов и вооружения, противник имеют прекрасную разведку.

https://ria.ru/20221111/rogozin-1830957694.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рогозин призвал изобретателей и частных разработчиков пополнить ряды партнеров России Рогозин призвал изобретателей и частных разработчиков пополнить ряды партнеров России 2022-11-12T20:14 true PT1M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, дмитрий рогозин, украина, россия, роскосмос