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"Ла Скала" ответил на призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского - РИА Новости, 12.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221112/opera-1831048085.html
"Ла Скала" ответил на призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского
"Ла Скала" ответил на призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского - РИА Новости, 12.11.2022
"Ла Скала" ответил на призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского
Музыкальный директор миланского театра "Ла Скала" Риккардо Шайи заявил, что отмена оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", к которой призвал генконсул... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:33
2022-11-12T15:33
культура
модест мусоргский
петр чайковский
владимир путин
россия
украина
милан
ла скала
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РИМ, 12 ноя - РИА Новости. Музыкальный директор миланского театра "Ла Скала" Риккардо Шайи заявил, что отмена оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", к которой призвал генконсул Украины в Милане Андрей Картыш, будет означать наложение наказания на культуру.Ранее Картыш обратился к руководству Милана и театра "Ла Скала" с призывом пересмотреть программу нового сезона и не открывать его оперой Мусоргского."Снять шедевр, заканчивающийся безумием и смертью царя, значит наказать культуру. Идея состоит в том, чтобы объединить "Макбета" с "Борисом", связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?" - сказал Шайи, заявление которого приводит газета Corriere della Sera. Оперу Джузеппе Верди "Макбет" на сцене "Ла Скала" представят летом следующего года."В январе будем исполнять Чайковского, потом будет концерт к 70-летию со дня смерти Прокофьева, украинского гения. Есть отсутствие объективности в отношении искусства. Искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля", - заявил известный режиссер.По сообщению издания, в руководстве миланского театра наблюдается недовольство в связи с обращение украинского дипломата. Некоторые из его представителей считают послание "неприемлемым". Один из членов совета директора "Ла Скала", театральный режиссер Франческо Микели заявил, что речь идет об "акте устрашения: консул игнорирует произведение, не имеющее отношения к ситуации".В июне руководство всемирно известного театра сообщило, что произведение российского композитора откроет очередной сезон 7 декабря. Главную партию исполнит российский бас Ильдар Абдразаков. В балетной программе также будет представлены спектакли "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Петра Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева.Картыш заявил, что украинская община в Италии восприняла решение "Ла Скала" с "огромным разочарованием и сожалением". По его словам, Россия использует культуру "для придания веса утверждению о ее величии и могуществе. По его мнению, в вопросе культуры "поддержка пропаганды России может только подпитать образ действующего там сегодня режима и, следовательно, его порочные амбиции и его бесчисленные преступления".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но их имен никто не вспомнит через несколько лет, отмечал Путин. По его словам, "отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей".
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модест мусоргский, петр чайковский, владимир путин, россия, украина, милан, ла скала
Культура, Модест Мусоргский, Петр Чайковский, Владимир Путин, Россия, Украина, Милан, Ла Скала
15:33 12.11.2022
 
"Ла Скала" ответил на призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского

Театр "Ла Скала" счел призыв генконсула Украины отменить оперу Мусоргского неприемлемым

© flickr.com/santinetОперный театр "Ла Скала"
Оперный театр Ла Скала
© flickr.com/santinet
Оперный театр "Ла Скала". Архивное фото
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РИМ, 12 ноя - РИА Новости. Музыкальный директор миланского театра "Ла Скала" Риккардо Шайи заявил, что отмена оперы Модеста Мусоргского "Борис Годунов", к которой призвал генконсул Украины в Милане Андрей Картыш, будет означать наложение наказания на культуру.
Ранее Картыш обратился к руководству Милана и театра "Ла Скала" с призывом пересмотреть программу нового сезона и не открывать его оперой Мусоргского.
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"Снять шедевр, заканчивающийся безумием и смертью царя, значит наказать культуру. Идея состоит в том, чтобы объединить "Макбета" с "Борисом", связав их со злоупотреблением властью, которое поглощает и приводит к безумию. Мы хотим отменить Шекспира?" - сказал Шайи, заявление которого приводит газета Corriere della Sera. Оперу Джузеппе Верди "Макбет" на сцене "Ла Скала" представят летом следующего года.
"В январе будем исполнять Чайковского, потом будет концерт к 70-летию со дня смерти Прокофьева, украинского гения. Есть отсутствие объективности в отношении искусства. Искусство не должно расплачиваться за хаос, происходящий с 24 февраля", - заявил известный режиссер.
По сообщению издания, в руководстве миланского театра наблюдается недовольство в связи с обращение украинского дипломата. Некоторые из его представителей считают послание "неприемлемым". Один из членов совета директора "Ла Скала", театральный режиссер Франческо Микели заявил, что речь идет об "акте устрашения: консул игнорирует произведение, не имеющее отношения к ситуации".
В июне руководство всемирно известного театра сообщило, что произведение российского композитора откроет очередной сезон 7 декабря. Главную партию исполнит российский бас Ильдар Абдразаков. В балетной программе также будет представлены спектакли "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Петра Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева.
Картыш заявил, что украинская община в Италии восприняла решение "Ла Скала" с "огромным разочарованием и сожалением". По его словам, Россия использует культуру "для придания веса утверждению о ее величии и могуществе. По его мнению, в вопросе культуры "поддержка пропаганды России может только подпитать образ действующего там сегодня режима и, следовательно, его порочные амбиции и его бесчисленные преступления".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что даже в разгар холодной войны никому в голову не приходило отрицать существование культуры и искусства своих оппонентов. Самомнение тех, кто решил, что вправе отменять гениев мировой культуры, зашкаливает, но их имен никто не вспомнит через несколько лет, отмечал Путин. По его словам, "отмена культуры выкачивает все живое и творческое, не дает развиваться свободной мысли ни в одной из областей".
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КультураМодест МусоргскийПетр ЧайковскийВладимир ПутинРоссияУкраинаМиланЛа Скала
 
 
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