https://ria.ru/20221112/oon-1830986468.html
Россия и ООН обсудили продление продуктовой сделки
Россия и ООН обсудили продление продуктовой сделки - РИА Новости, 12.11.2022
Россия и ООН обсудили продление продуктовой сделки
ООН и РФ конструктивно обсудили продление продуктовой сделки, говорится в заявлении офиса генсека ООН по итогам переговоров. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T01:17
2022-11-12T01:17
2022-11-12T01:18
в мире
сергей вершинин
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россия
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оон
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ООН и РФ конструктивно обсудили продление продуктовой сделки, говорится в заявлении офиса генсека ООН по итогам переговоров.В пятницу в Женеве состоялись переговоры РФ и ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвовали генсек ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс."Участники также продолжают заниматься осуществлением Черноморской зерновой инициативы и провели конструктивное обсуждение ее продолжения", - указывается в релизе.
https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html
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в мире, сергей вершинин, мартин гриффитс, россия, женева (город), оон
В мире, Сергей Вершинин, Мартин Гриффитс, Россия, Женева (город), ООН
01:17 12.11.2022 (обновлено: 01:18 12.11.2022)
Россия и ООН обсудили продление продуктовой сделки
Офис генсека ООН сообщил о переговорах с Россией по продлению продуктовой сделки