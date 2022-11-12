https://ria.ru/20221112/oon-1830986468.html

Россия и ООН обсудили продление продуктовой сделки

Россия и ООН обсудили продление продуктовой сделки - РИА Новости, 12.11.2022

Россия и ООН обсудили продление продуктовой сделки

ООН и РФ конструктивно обсудили продление продуктовой сделки, говорится в заявлении офиса генсека ООН по итогам переговоров. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T01:17

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в мире

сергей вершинин

мартин гриффитс

россия

женева (город)

оон

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. ООН и РФ конструктивно обсудили продление продуктовой сделки, говорится в заявлении офиса генсека ООН по итогам переговоров.В пятницу в Женеве состоялись переговоры РФ и ООН. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Со стороны ООН в переговорах участвовали генсек ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан и глава УКГВ ООН (Управления ООН по координации гуманитарных вопросов) Мартин Гриффитс."Участники также продолжают заниматься осуществлением Черноморской зерновой инициативы и провели конструктивное обсуждение ее продолжения", - указывается в релизе.

https://ria.ru/20220923/zerno-1818888212.html

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в мире, сергей вершинин, мартин гриффитс, россия, женева (город), оон