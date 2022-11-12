Рейтинг@Mail.ru
ООН анонсировала отправку первой партии российских удобрений в Малави - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/oon-1830984017.html
ООН анонсировала отправку первой партии российских удобрений в Малави
ООН анонсировала отправку первой партии российских удобрений в Малави - РИА Новости, 12.11.2022
ООН анонсировала отправку первой партии российских удобрений в Малави
Первую партию российских удобрений отправят в Малави в течение недели, говорится в заявлении офиса генсека ООН. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T00:39
2022-11-12T00:46
экономика
дэвид бизли
владимир путин
василий небензя
женева (город)
россия
малави
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg
ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости. Первую партию российских удобрений отправят в Малави в течение недели, говорится в заявлении офиса генсека ООН.В ходе переговоров в Женеве представители Всемирной организации проинформировали Москву о недавно выданных генеральных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны. Также они обратили внимание на постоянное взаимодействие с частным сектором и государствами-членами.Как сообщил в пятницу Рейтер, Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн российских удобрений, застрявших в порту Роттердама из-за санкций. Агентство отметило, что нидерландское правительство пошло на это после получения запроса от Организации Объединенных Наций. МИД страны заявил, что груз должен быть отправлен в Малави через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.Все государства должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, отметил РИА Новости исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.В июле в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии Москве вывозу украинского зерна. Постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830982244.html
https://ria.ru/20221103/mir-1829117226.html
женева (город)
россия
малави
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_ba5e26b0dcaf54633a63c7422bacb310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дэвид бизли, владимир путин, василий небензя, женева (город), россия, малави, оон, в мире, москва
Экономика, Дэвид Бизли, Владимир Путин, Василий Небензя, Женева (город), Россия, Малави, ООН, В мире, Москва
00:39 12.11.2022 (обновлено: 00:46 12.11.2022)
 
ООН анонсировала отправку первой партии российских удобрений в Малави

ООН: первую партию российских удобрений отправят в Малави в ближайшую неделю

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости. Первую партию российских удобрений отправят в Малави в течение недели, говорится в заявлении офиса генсека ООН.
В ходе переговоров в Женеве представители Всемирной организации проинформировали Москву о недавно выданных генеральных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны. Также они обратили внимание на постоянное взаимодействие с частным сектором и государствами-членами.
"Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави на следующей неделе", — говорится в заявлении офиса генсека ООН по итогам переговоров.
Как сообщил в пятницу Рейтер, Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн российских удобрений, застрявших в порту Роттердама из-за санкций. Агентство отметило, что нидерландское правительство пошло на это после получения запроса от Организации Объединенных Наций. МИД страны заявил, что груз должен быть отправлен в Малави через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.
Зал генассамблеи в женевском офисе ООН - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
Вчера, 23:53
ООН и Россия обсудили содействие экспорту аммиачных удобрений страны
Все государства должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, отметил РИА Новости исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.
В июле в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии Москве вывозу украинского зерна. Постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 20:50
Мир нуждается в российском зерне и удобрениях, заявил глава МИД Турции
 
ЭкономикаДэвид БизлиВладимир ПутинВасилий НебензяЖенева (город)РоссияМалавиООНВ миреМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала