https://ria.ru/20221112/oon-1830984017.html
ООН анонсировала отправку первой партии российских удобрений в Малави
ООН анонсировала отправку первой партии российских удобрений в Малави - РИА Новости, 12.11.2022
ООН анонсировала отправку первой партии российских удобрений в Малави
Первую партию российских удобрений отправят в Малави в течение недели, говорится в заявлении офиса генсека ООН. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T00:39
2022-11-12T00:39
2022-11-12T00:46
экономика
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ЖЕНЕВА, 12 ноя — РИА Новости. Первую партию российских удобрений отправят в Малави в течение недели, говорится в заявлении офиса генсека ООН.В ходе переговоров в Женеве представители Всемирной организации проинформировали Москву о недавно выданных генеральных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся страны. Также они обратили внимание на постоянное взаимодействие с частным сектором и государствами-членами.Как сообщил в пятницу Рейтер, Нидерланды разрешили отправку в Малави 20 тысяч тонн российских удобрений, застрявших в порту Роттердама из-за санкций. Агентство отметило, что нидерландское правительство пошло на это после получения запроса от Организации Объединенных Наций. МИД страны заявил, что груз должен быть отправлен в Малави через Всемирную продовольственную программу (ВПП) ООН.Все государства должны сотрудничать в реализации продуктовой сделки, потому что мир нуждается в российских зерне и удобрениях, отметил РИА Новости исполнительный директор ВПП Дэвид Бизли.В июле в Стамбуле представители России, Турции, Украины и ООН подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт, а также о содействии Москве вывозу украинского зерна. Постпред при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221111/udobreniya-1830982244.html
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экономика, дэвид бизли, владимир путин, василий небензя, женева (город), россия, малави, оон, в мире, москва
Экономика, Дэвид Бизли, Владимир Путин, Василий Небензя, Женева (город), Россия, Малави, ООН, В мире, Москва
00:39 12.11.2022 (обновлено: 00:46 12.11.2022)
ООН анонсировала отправку первой партии российских удобрений в Малави
ООН: первую партию российских удобрений отправят в Малави в ближайшую неделю