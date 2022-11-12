https://ria.ru/20221112/odessa-1831050231.html

В Одессе моряки протестуют из-за невыдачи документов на работу за границей

В Одессе моряки протестуют из-за невыдачи документов на работу за границей - РИА Новости, 12.11.2022

В Одессе моряки протестуют из-за невыдачи документов на работу за границей

Моряки в Одессе организовали митинг, призывая украинские власти не блокировать выдачу разрешений на работу за границей, пишет издание "Страна". РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:46

2022-11-12T15:46

2022-11-12T15:46

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Моряки в Одессе организовали митинг, призывая украинские власти не блокировать выдачу разрешений на работу за границей, пишет издание "Страна".Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что украинские моряки смогут выезжать за границу, предварительно согласовав выезд с военкоматом. Указывалось, что выезд за границу разрешен членам экипажей морских и речных судов, тем, кто продолжает работу на судах и кто проходит там практику."В Одессе вновь митингуют моряки. Они продолжают выходить на акции протеста, так как разрешение на работу за пределами Украины они до сих пор получить не могут, несмотря на наличие соответствующего постановления кабмина", - сообщает издание в своем Telegram-канале.По словам одного из участников акции, представителя общественной организации "Украинское объединение моряков", во время каждого такого митинга представители военкомата раздают морякам повестки, оказывая моральное давление.Митинг, организованный в субботу, не обошелся без инцидента с правоохранителями. Один митинговавший был задержан полицией, но, по словам протестующих, они "человека видят впервые, он точно не моряк" и, скорее всего, "проплаченный провокатор".Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук признал искусственную блокировку выдачи разрешительных документов для моряков, которые во время военного положения намерены выехать за пределы страны на работу.

https://ria.ru/20221112/zaporozhe-1831003881.html

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