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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 22 снаряда за 40 минут, сообщило представительство... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:04
2022-11-12T17:04
2022-11-12T17:05
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 22 снаряда за 40 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.27 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 16.26 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.44 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Кроме того в 15.58 представительство зафиксировало обстрел населенного пункта Яковлевка, в ходе которого было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.
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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
17:04 12.11.2022 (обновлено: 17:05 12.11.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
СЦКК ДНР: украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра