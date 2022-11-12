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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 22 снаряда за 40 минут, сообщило представительство... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T17:04

2022-11-12T17:04

2022-11-12T17:05

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив 22 снаряда за 40 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 16.05 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.27 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 16.26 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 16.44 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский, Киевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Кроме того в 15.58 представительство зафиксировало обстрел населенного пункта Яковлевка, в ходе которого было выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров.

донецк

горловка

донецкая народная республика

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происшествия, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк