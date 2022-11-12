https://ria.ru/20221112/obstrel-1831029323.html

В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП

В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП - РИА Новости, 12.11.2022

В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП

В результате ночных обстрелов Новой Каховки со стороны украинских войск повреждены дома и линии электропередачи в районе указанного города, сообщил в субботу... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:26

2022-11-12T13:26

2022-11-12T13:26

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 ноя – РИА Новости. В результате ночных обстрелов Новой Каховки со стороны украинских войск повреждены дома и линии электропередачи в районе указанного города, сообщил в субботу РИА Новости глава городской администрации Владимир Леонтьев."Вечером, ночью украинские войска продолжали обстрелы. Есть разрушения домов мирных граждан, линий электропередачи", - сказал он.

https://ria.ru/20221112/stakhanov-1831012031.html

новая каховка

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область