https://ria.ru/20221112/obstrel-1831029323.html
В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП
В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП - РИА Новости, 12.11.2022
В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП
В результате ночных обстрелов Новой Каховки со стороны украинских войск повреждены дома и линии электропередачи в районе указанного города, сообщил в субботу... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:26
2022-11-12T13:26
2022-11-12T13:26
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824238712_0:318:2153:1529_1920x0_80_0_0_6359386cb57d7e1688ebd025a9d653c4.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 ноя – РИА Новости. В результате ночных обстрелов Новой Каховки со стороны украинских войск повреждены дома и линии электропередачи в районе указанного города, сообщил в субботу РИА Новости глава городской администрации Владимир Леонтьев."Вечером, ночью украинские войска продолжали обстрелы. Есть разрушения домов мирных граждан, линий электропередачи", - сказал он.
https://ria.ru/20221112/stakhanov-1831012031.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824238712_0:444:1826:1814_1920x0_80_0_0_96e5f548e5691f43bb05d380251049e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область
Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область
В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП
В результате ночных обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ повредило дома и ЛЭП