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В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП - РИА Новости, 12.11.2022
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В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП
В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП - РИА Новости, 12.11.2022
В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП
В результате ночных обстрелов Новой Каховки со стороны украинских войск повреждены дома и линии электропередачи в районе указанного города, сообщил в субботу... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T13:26
2022-11-12T13:26
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 ноя – РИА Новости. В результате ночных обстрелов Новой Каховки со стороны украинских войск повреждены дома и линии электропередачи в районе указанного города, сообщил в субботу РИА Новости глава городской администрации Владимир Леонтьев."Вечером, ночью украинские войска продолжали обстрелы. Есть разрушения домов мирных граждан, линий электропередачи", - сказал он.
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новая каховка
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новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область
Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область
13:26 12.11.2022
 
В Новой Каховке из-за украинских обстрелов повредило дома и ЛЭП

В результате ночных обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ повредило дома и ЛЭП

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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Сотрудник Росгвардии охраняет здание Каховской ГЭС в Новой Каховке . Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 ноя – РИА Новости. В результате ночных обстрелов Новой Каховки со стороны украинских войск повреждены дома и линии электропередачи в районе указанного города, сообщил в субботу РИА Новости глава городской администрации Владимир Леонтьев.
"Вечером, ночью украинские войска продолжали обстрелы. Есть разрушения домов мирных граждан, линий электропередачи", - сказал он.
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 10:49Специальная военная операция на Украине
В ЛНР три мирных жителя пострадали при обстреле Стаханова из HIMARS
 
Новая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская область
 
 
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