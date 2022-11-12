https://ria.ru/20221112/obstrel-1831027926.html

ВСУ обстреливают Новую Каховку, откуда планируется вывезти 200 человек

ВСУ обстреливают Новую Каховку, откуда планируется вывезти 200 человек - РИА Новости, 12.11.2022

ВСУ обстреливают Новую Каховку, откуда планируется вывезти 200 человек

Украинские войска ведут обстрел центральных районов Новой Каховки, откуда планируется вывезти около 200 человек, сообщил РИА Новости глава администрации города... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T13:13

2022-11-12T13:13

2022-11-12T15:58

специальная военная операция на украине

новая каховка

вооруженные силы украины

происшествия

владимир леонтьев (новая каховка)

украина

донбасс

владимир путин

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 12 ноя — РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел центральных районов Новой Каховки, откуда планируется вывезти около 200 человек, сообщил РИА Новости глава администрации города Владимир Леонтьев."Сегодня <...> осуществлен артобстрел центра города. Обстрел продолжается в настоящий момент. <...> Особенно кощунственно и цинично то, что обстрел производится именно в момент выезда людей", — заявил он.По его словам, информация о погибших и пострадавших уточняется."Обстрел продолжается прямо сейчас. Выезд на место затруднен, работает артиллерия", — добавил Леонтьев.Он также сообщил, что после ночных обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ повреждены дома и линии электропередачи.Как накануне рассказал представитель администрации города Руслан Агаев, в последнее время украинские войска усилили ракетные обстрелы Новой Каховки и Каховской ГЭС, но последняя все равно продолжает работать.Командующий Объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин ранее заявил, что постоянные атаки на Каховскую плотину со стороны украинской армии могут привести к затоплению большой территории.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html

https://ria.ru/20221111/most-1830910643.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

украина

донбасс

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новая каховка, вооруженные силы украины, происшествия, владимир леонтьев (новая каховка), украина, донбасс, владимир путин