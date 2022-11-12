https://ria.ru/20221112/obstrel-1831025802.html

Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 12.11.2022

Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T12:53

2022-11-12T12:53

2022-11-12T12:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

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нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.11 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.18 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Докучаевску.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221112/donbass-1831010686.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия