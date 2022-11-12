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Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/obstrel-1831025802.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 12.11.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:53
2022-11-12T12:53
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
стирол
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.11 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.18 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Докучаевску.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221112/donbass-1831010686.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Стирол, НАТО, Происшествия
12:53 12.11.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ снова обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк, выпустив в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.11 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.18 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Кроме того, украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Докучаевску.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 10:37Специальная военная операция на Украине
ВСУ снова обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККСтиролНАТОПроисшествия
 
 
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