https://ria.ru/20221112/nikolaev-1830991807.html

Активист подполья рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве

Активист подполья рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве - РИА Новости, 12.11.2022

Активист подполья рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве

Служба безопасности Украины устраивает массовые облавы на улицах и проверки по квартирам в Николаеве в поиске людей, имеющих хоть какие-то связи с Россией:... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T03:39

2022-11-12T03:39

2022-11-12T03:39

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

россия

украина

служба безопасности украины

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816235461_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_0feb079a454b3dd5425c6a7489d03b39.jpg

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины устраивает массовые облавы на улицах и проверки по квартирам в Николаеве в поиске людей, имеющих хоть какие-то связи с Россией: родных, друзей и даже просто записи российских номеров в телефонах или записных книжках, рассказал РИА Новости активист пророссийского николаевского подполья."СБУ теперь шмонает весь город. То ли им статистику нужно поднимать к концу года, то ли это мы (подпольщики) их так напугали, что они теперь в каждом жителе ищут российское подполье. Сейчас шмонают во всем городе, на всех блокпостах. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров", - сказал собеседник агентства.Он также передал РИА Новости несколько видео с улиц города, на которых видны блокпосты с мешками с песком, противотанковые ежи и военнослужащие украинских войск на улицах Николаева.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

николаев (украина), россия, украина, служба безопасности украины, в мире