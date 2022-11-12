https://ria.ru/20221112/nikolaev-1830991807.html
Активист подполья рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве
Активист подполья рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве - РИА Новости, 12.11.2022
Активист подполья рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве
Служба безопасности Украины устраивает массовые облавы на улицах и проверки по квартирам в Николаеве в поиске людей, имеющих хоть какие-то связи с Россией:... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:39
2022-11-12T03:39
2022-11-12T03:39
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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 ноя – РИА Новости. Служба безопасности Украины устраивает массовые облавы на улицах и проверки по квартирам в Николаеве в поиске людей, имеющих хоть какие-то связи с Россией: родных, друзей и даже просто записи российских номеров в телефонах или записных книжках, рассказал РИА Новости активист пророссийского николаевского подполья."СБУ теперь шмонает весь город. То ли им статистику нужно поднимать к концу года, то ли это мы (подпольщики) их так напугали, что они теперь в каждом жителе ищут российское подполье. Сейчас шмонают во всем городе, на всех блокпостах. Сначала машины проверяют, потом по квартирам ходят и проверяют, и фотографируют документы и переписки в телефоне. Допрашивают на наличие родственников из России, проверяют телефонные книги на наличие российских номеров", - сказал собеседник агентства.Он также передал РИА Новости несколько видео с улиц города, на которых видны блокпосты с мешками с песком, противотанковые ежи и военнослужащие украинских войск на улицах Николаева.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Активист подполья рассказал о массовых облавах СБУ в Николаеве
Активист подполья в Николаеве сообщил, что СБУ устраивает массовые облавы в городе