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Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту - РИА Новости, 12.11.2022
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Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту
Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту - РИА Новости, 12.11.2022
Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T04:13
2022-11-12T04:13
авто
краснодарский край
россия
керченский пролив
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
https://ria.ru/20221109/most-1830170227.html
краснодарский край
россия
керченский пролив
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авто, краснодарский край, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту
Авто, Краснодарский край, Россия, Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту
04:13 12.11.2022
 
Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу с 4.00 до 16.00

© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор / Перейти в медиабанкСтроители на Крымском мосту
Строители на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор
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Строители на Крымском мосту. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.
"Работы будут вести 12 ноября с 04.00 до 16.00. Из-за этого движение автомобильного транспорта временно ограничат", - говорится в сообщении.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок.
На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
Строители завершают первый этап восстановления поврежденных пролетных строений автодорожной части мостового перехода - РИА Новости, 1920, 09.11.2022
9 ноября, 12:41
В рекордные сроки: ремонт Крымского моста
 
АвтоКраснодарский крайРоссияКерченский проливЧП на Крымском мосту
 
 
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