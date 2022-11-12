https://ria.ru/20221112/most-1830992809.html
Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту
Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту - РИА Новости, 12.11.2022
Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T04:13
2022-11-12T04:13
2022-11-12T04:13
авто
краснодарский край
россия
керченский пролив
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.
https://ria.ru/20221109/most-1830170227.html
краснодарский край
россия
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авто, краснодарский край, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту
Авто, Краснодарский край, Россия, Керченский пролив, ЧП на Крымском мосту
Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту
Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу с 4.00 до 16.00