https://ria.ru/20221112/most-1830992809.html

Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту

Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту - РИА Новости, 12.11.2022

Власти сообщили о приостановке движения машин по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T04:13

2022-11-12T04:13

2022-11-12T04:13

авто

краснодарский край

россия

керченский пролив

чп на крымском мосту

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КРАСНОДАР, 12 ноя - РИА Новости. Автомобильное движение по Крымскому мосту приостановлено в субботу с 4.00 до 16.00 из-за технологических работ, сообщили в оперативном штабе Кубани.Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок.На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив пока возможно только на паромах.

https://ria.ru/20221109/most-1830170227.html

краснодарский край

россия

керченский пролив

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авто, краснодарский край, россия, керченский пролив, чп на крымском мосту