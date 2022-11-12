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Москвичам пообещали облачную и ветреную погоду в субботу - РИА Новости, 12.11.2022
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Москвичам пообещали облачную и ветреную погоду в субботу
Москвичам пообещали облачную и ветреную погоду в субботу - РИА Новости, 12.11.2022
Москвичам пообещали облачную и ветреную погоду в субботу
Облачная с прояснениями погода, сильный ветер и до плюс 12 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:19
2022-11-12T10:19
москва
общество
михаил леус
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 12 ноя-РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, сильный ветер и до плюс 12 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."В Москве ожидается облачная, вечером с прояснениями и ветреная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 10-12 градусов. В Подмосковье - плюс 8-13 градусов", - рассказал Леус.Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, 6-11 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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москва, общество, михаил леус, московская область (подмосковье), погода
Москва, Общество, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Погода
10:19 12.11.2022
 
Москвичам пообещали облачную и ветреную погоду в субботу

В субботу в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, ветер и до плюс 12 градусов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 ноя-РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, сильный ветер и до плюс 12 градусов ожидают москвичей в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"В Москве ожидается облачная, вечером с прояснениями и ветреная погода. Местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 10-12 градусов. В Подмосковье - плюс 8-13 градусов", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть западный, 6-11 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, барометры покажут 741 миллиметр ртутного столба, что ниже нормы.
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МоскваОбществоМихаил ЛеусМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
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