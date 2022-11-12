https://ria.ru/20221112/moskva-1831006095.html
В Москве более 40 домов по программе реновации обеспечили энергоснабжением
В Москве более 40 домов по программе реновации обеспечили энергоснабжением - РИА Новости, 12.11.2022
В Москве более 40 домов по программе реновации обеспечили энергоснабжением
Более 40 новых жилых домой обеспечили энергоснабжением в Москве по программе реновации, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T09:47
2022-11-12T09:47
2022-11-12T09:47
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
москва
жилье
недвижимость
реновация
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 40 новых жилых домой обеспечили энергоснабжением в Москве по программе реновации, сообщается на сайте мэра столицы."С начала этого года обеспечили энергоснабжением 42 таких дома, общая присоединенная мощность составила свыше 26 мегаватт", - приводятся на портале слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.Отмечается, что при подключении новостроек проложено 85 километров электросетей и построены 34 трансформаторные подстанции с применением современных технологий.Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. Ее активно реализуют во всех административных округах города. Около миллиона москвичей переедут в новые квартиры с улучшенной отделкой. Всего будет расселено 5175 домов.
https://realty.ria.ru/20221103/renovatsiya-1828865748.html
https://realty.ria.ru/20221027/renovatsiya-1827088356.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, петр бирюков, москва, жилье, недвижимость, реновация
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Петр Бирюков, Москва, Жилье, Недвижимость, Реновация
В Москве более 40 домов по программе реновации обеспечили энергоснабжением
Заммэра Бирюков: 42 дома по программе реновации в Москве обеспечили энергоснабжением