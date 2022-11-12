https://ria.ru/20221112/moldaviya-1831087906.html

На севере Молдавии проходит массовый антиправительственный митинг

На севере Молдавии проходит массовый антиправительственный митинг - РИА Новости, 12.11.2022

На севере Молдавии проходит массовый антиправительственный митинг

Около 1,5 тысячи манифестантов на севере Молдавии вышли в субботу на демонстрацию, выразив недовольство руководству страны, сообщает пресс-служба оппозиционной... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T19:40

2022-11-12T19:40

2022-11-12T19:46

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КИШИНЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Около 1,5 тысячи манифестантов на севере Молдавии вышли в субботу на демонстрацию, выразив недовольство руководству страны, сообщает пресс-служба оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ).Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями в связи с протестами, начавшимися еще весной этого года. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции."Сегодня прошла акция протеста в городе Сороки. Более 1,5 тысячи человек вышли на демонстрацию, выражая свое недовольство плачевным положением дел в стране, высокими ценами на продукты питания, услуги, газ и электроэнергию. Люди не знают, как платить за тепло в своих домах, на что покупать продукты и лекарства. Они не знают, как можно выжить в этих условиях", - отмечается в сообщении ПСРМ.Марш завершился митингом, на котором выступали сторонники партии и депутаты парламентской фракции социалистов. Они обвинили власти страны в преследовании оппозиции.Вице-спикер парламента, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, приветствовал желание жителей Сорок участвовать в протестном движении."Люди полны решимости продолжать протесты, даже если они подвергаются запугиванию, угрозам и преследованиям со стороны действующей власти. Сегодня правительство угрожает мэрам, советникам, активистам ПСРМ, парламентской оппозиции. Они хотят вселить страх в людей, потому что боятся протестов. Но акции запугивания будут иметь обратный эффект и тогда будут бояться все из правящей партии, их министры, заместители и т.д. А прокуроры, которые сегодня идут за оппозицией, завтра придут за президентом и ее партией. Справедливость восторжествует!", – заявил Батрынча.Накануне антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что в главном офисе социалистов проходят обыски по делу, связанному с незаконным финансированием политсилы. Аналогичные обыски накануне прошли в другой оппозиционной партии – "Шор", которая проводит в Кишиневе бессрочные акции протеста.Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительств.

https://ria.ru/20221111/proslushka-1830938384.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, молдавия, псрм, россия, кишинев