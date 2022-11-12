https://ria.ru/20221112/moldaviya-1831015674.html

В МИД Молдавии оценили необходимую помощь стране в миллиард евро

В МИД Молдавии оценили необходимую помощь стране в миллиард евро - РИА Новости, 12.11.2022

В МИД Молдавии оценили необходимую помощь стране в миллиард евро

Молдавия, столкнувшаяся с экономическим и энергетическим кризисами, нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T11:23

2022-11-12T11:23

2022-11-12T11:52

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КИШИНЕВ, 12 ноя – РИА Новости. Молдавия, столкнувшаяся с экономическим и энергетическим кризисами, нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро, заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.Из-за проблем с прокачкой газа через Украину "Газпром" не смог увеличить поставки топлива в Молдавию в ноябре, оставив их на уровне октября. Ранее компания "Молдовагаз" сообщила о сокращении с 1 ноября поставок российского газа. Из общего количества в 5,7 миллиона кубометров, поставляемых "Газпромом", Молдавия будет получать 3,4 миллиона, а Приднестровье – 2,3 миллиона в сутки. Республика переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%, а также разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С августа "Молдовагаз" отключает потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа."У нас очень сложная ситуация. Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа. Правительство стремится найти альтернативные поставки, однако Молдавия нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро", - заявил на Парижском форуме мира Попеску, которого в субботу цитируют молдавские Телеграм-каналы.Молдавский министр отметил, что вопрос о предоставлении республике очередного транша помощи будет обсуждаться на следующем совещании зарубежных доноров в рамках "Платформы поддержки Молдавии", которое пройдет в Париже 21 ноября.В апреле в Берлине прошла международная конференция, в ходе которой Франция, Германия и Румыния объявили о создании "Платформы поддержки Молдавии". Тогда девять международных организаций и 36 стран-доноров обещали Кишиневу помощь на 695 миллионов евро - речь шла о грантах, кредитах и гуманитарной помощи. Второе заседание этой платформы прошло в июле в Бухаресте, следующее состоится в Париже.

https://ria.ru/20221110/moldaviya-1830522170.html

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молдавия, париж, украина, газпром, молдовагаз, в мире