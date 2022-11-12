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ВС России сбили Ми-8 ВВС Украины в районе Ясной Поляны Запорожской области
ВС России сбили Ми-8 ВВС Украины в районе Ясной Поляны Запорожской области - РИА Новости, 12.11.2022
ВС России сбили Ми-8 ВВС Украины в районе Ясной Поляны Запорожской области
Российские истребители уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщает в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:26
2022-11-12T14:26
2022-11-12T14:41
специальная военная операция на украине
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ми-8 амтш
безопасность
запорожская область
вооруженные силы рф
войска воздушно-космической обороны
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские истребители уничтожили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области, сообщает в субботу Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Ясная Поляна Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины",- говорится в сообщении.
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украина, россия, ми-8 амтш, безопасность, запорожская область, вооруженные силы рф, войска воздушно-космической обороны
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Ми-8 АМТШ, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Войска воздушно-космической обороны
14:26 12.11.2022 (обновлено: 14:41 12.11.2022)
ВС России сбили Ми-8 ВВС Украины в районе Ясной Поляны Запорожской области
Минобороны: ВС России сбили Ми-8 ВВС Украины у Ясной Поляны в Запорожской области