14:22 12.11.2022 (обновлено: 15:20 12.11.2022)
Российские войска отбили контратаку иностранных наемников в ДНР
Минобороны: ВС России уничтожили на Южно-Донецком направлении 85 иностранных наемников
Работа минометного расчета ЮВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки российская армия уничтожила на территории Донецкой и Луганской народных республик более 400 украинских боевиков и иностранных наемников, следует из сводки Министерства обороны.
Так, на Южно-Донецком направлении наемники пытались остановить продвижение российских войск в районах сел Степное, Владимировка и Павловка.
"В результате огневого поражения артиллерии и армейской авиации уничтожены более 85 боевиков, семь боевых бронированных машин и два пикапа", — заявили в военном ведомстве.
На Купянском направлении, в районе Владимировки и Куземовки, ВСУ пытались атаковать силами двух батальонных тактических групп, но были отброшены на исходные позиции. Еще одной ротной тактической группе ВСУ российские войска нанесли огневое поражение в районе села Песчаное Харьковской области. В целом на этом направлении украинские подразделения потеряли за сутки более 160 военнослужащих, шесть танков и девять боевых бронемашин.
На Красно-Лиманском направлении ударами российской артиллерии и армейской авиации уничтожены около 190 бойцов ВСУ, один танк, шесть бронемашин, пять автомобилей.
Помимо этого, российские военные поразили четыре пункта управления ВСУ, 58 артиллерийских подразделений, живую силу и технику в 236 районах. В Харьковской области и ДНР они уничтожили батарею американских систем М777 и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, также производства США, а в Запорожской области истребители ВКС сбили украинский вертолет Ми-8.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.