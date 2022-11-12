https://ria.ru/20221112/mid-1831053850.html
Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД
Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД - РИА Новости, 12.11.2022
Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД
Переговоры по "продуктовой сделке" между российской делегацией и представителями ООН, прошедшие в пятницу в Женеве, были детальными и полезными, заявил... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:07
2022-11-12T16:07
2022-11-12T16:07
в мире
сергей вершинин
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женева (город)
стамбул
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры по "продуктовой сделке" между российской делегацией и представителями ООН, прошедшие в пятницу в Женеве, были детальными и полезными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Вчерашние консультации были положительными, долгими, полезными и детальными. В первую очередь мы говорили о выполнении тех соглашений, которые, как известно, были достигнуты в Стамбуле 22 июля", - сказал Вершинин, возглавлявший российскую делегацию на переговорах.Он добавил, что на встрече обсуждались все аспекты реализации соглашений, достигнутых в Турции, - меморандума между Россией и секретариатом ООН по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на мировой рынок и черноморской зерновой инициативы, которая позволяет вывозить украинское зерно."Мы подробно обсудили все аспекты реализации этих соглашений с упором на то, что с учетом их взаимосвязанности основное значение мы придаем именно соглашению между Российской Федерацией и секретариатом ООН", - добавил дипломат.
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в мире, сергей вершинин, россия, женева (город), стамбул, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Вершинин, Россия, Женева (город), Стамбул, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД
Замглавы МИД Вершинин: переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными и детальными