https://ria.ru/20221112/mid-1831053850.html

Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД

Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД - РИА Новости, 12.11.2022

Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД

Переговоры по "продуктовой сделке" между российской делегацией и представителями ООН, прошедшие в пятницу в Женеве, были детальными и полезными, заявил... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:07

2022-11-12T16:07

2022-11-12T16:07

в мире

сергей вершинин

россия

женева (город)

стамбул

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры по "продуктовой сделке" между российской делегацией и представителями ООН, прошедшие в пятницу в Женеве, были детальными и полезными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Вчерашние консультации были положительными, долгими, полезными и детальными. В первую очередь мы говорили о выполнении тех соглашений, которые, как известно, были достигнуты в Стамбуле 22 июля", - сказал Вершинин, возглавлявший российскую делегацию на переговорах.Он добавил, что на встрече обсуждались все аспекты реализации соглашений, достигнутых в Турции, - меморандума между Россией и секретариатом ООН по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на мировой рынок и черноморской зерновой инициативы, которая позволяет вывозить украинское зерно."Мы подробно обсудили все аспекты реализации этих соглашений с упором на то, что с учетом их взаимосвязанности основное значение мы придаем именно соглашению между Российской Федерацией и секретариатом ООН", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20221112/eksport-1831053223.html

россия

женева (город)

стамбул

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в мире, сергей вершинин, россия, женева (город), стамбул, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)