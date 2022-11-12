Рейтинг@Mail.ru
Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД - РИА Новости, 12.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221112/mid-1831053850.html
Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД
Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД - РИА Новости, 12.11.2022
Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД
Переговоры по "продуктовой сделке" между российской делегацией и представителями ООН, прошедшие в пятницу в Женеве, были детальными и полезными, заявил... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:07
2022-11-12T16:07
в мире
сергей вершинин
россия
женева (город)
стамбул
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9d80842de9409bd958fb34b5b956779.jpg
ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры по "продуктовой сделке" между российской делегацией и представителями ООН, прошедшие в пятницу в Женеве, были детальными и полезными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Вчерашние консультации были положительными, долгими, полезными и детальными. В первую очередь мы говорили о выполнении тех соглашений, которые, как известно, были достигнуты в Стамбуле 22 июля", - сказал Вершинин, возглавлявший российскую делегацию на переговорах.Он добавил, что на встрече обсуждались все аспекты реализации соглашений, достигнутых в Турции, - меморандума между Россией и секретариатом ООН по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на мировой рынок и черноморской зерновой инициативы, которая позволяет вывозить украинское зерно."Мы подробно обсудили все аспекты реализации этих соглашений с упором на то, что с учетом их взаимосвязанности основное значение мы придаем именно соглашению между Российской Федерацией и секретариатом ООН", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20221112/eksport-1831053223.html
россия
женева (город)
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825493877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08c49a85d65a8321d62cf1e7e18ff6ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сергей вершинин, россия, женева (город), стамбул, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Сергей Вершинин, Россия, Женева (город), Стамбул, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:07 12.11.2022
 
Переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными, заявили в МИД

Замглавы МИД Вершинин: переговоры между Россией и ООН в Женеве были полезными и детальными

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Переговоры по "продуктовой сделке" между российской делегацией и представителями ООН, прошедшие в пятницу в Женеве, были детальными и полезными, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Вчерашние консультации были положительными, долгими, полезными и детальными. В первую очередь мы говорили о выполнении тех соглашений, которые, как известно, были достигнуты в Стамбуле 22 июля", - сказал Вершинин, возглавлявший российскую делегацию на переговорах.
Он добавил, что на встрече обсуждались все аспекты реализации соглашений, достигнутых в Турции, - меморандума между Россией и секретариатом ООН по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа российского продовольствия и удобрений на мировой рынок и черноморской зерновой инициативы, которая позволяет вывозить украинское зерно.
"Мы подробно обсудили все аспекты реализации этих соглашений с упором на то, что с учетом их взаимосвязанности основное значение мы придаем именно соглашению между Российской Федерацией и секретариатом ООН", - добавил дипломат.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 16:04
МИД: Россия не удовлетворена выполнением меморандума по сельхозпродукции
 
В миреСергей ВершининРоссияЖенева (город)СтамбулООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала