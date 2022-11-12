https://ria.ru/20221112/memorial-1831058370.html
СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде
СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде - РИА Новости, 12.11.2022
СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям в Ужгороде на Украине,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:28
2022-11-12T16:28
2022-11-12T16:28
александр бастрыкин
россия
ужгород
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям в Ужгороде на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что вандалы облили памятник красной краской.
https://ria.ru/20221110/pamyatnik-1830551444.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, россия, ужгород, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Россия, Ужгород, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде