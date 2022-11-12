https://ria.ru/20221112/memorial-1831058370.html

СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде

СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде - РИА Новости, 12.11.2022

СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям в Ужгороде на Украине,... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T16:28

2022-11-12T16:28

2022-11-12T16:28

александр бастрыкин

россия

ужгород

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям в Ужгороде на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что вандалы облили памятник красной краской.

https://ria.ru/20221110/pamyatnik-1830551444.html

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Евгения Нефедова

александр бастрыкин, россия, ужгород, украина, следственный комитет россии (ск рф)