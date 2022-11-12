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СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде - РИА Новости, 12.11.2022
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СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде
СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде - РИА Новости, 12.11.2022
СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям в Ужгороде на Украине,... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T16:28
2022-11-12T16:28
александр бастрыкин
россия
ужгород
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям в Ужгороде на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Председатель СК России поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям на Украине", - говорится в сообщении.Отмечается, что вандалы облили памятник красной краской.
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александр бастрыкин, россия, ужгород, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Александр Бастрыкин, Россия, Ужгород, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
16:28 12.11.2022
 
СК расследует осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам в Ужгороде

© РИА Новости / Папикьян / Перейти в медиабанкПамятник "Украина - освободителям" в Ужгороде
Памятник Украина - освободителям в Ужгороде - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Папикьян
Перейти в медиабанк
Памятник "Украина - освободителям" в Ужгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям в Ужгороде на Украине, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Председатель СК России поручил расследовать осквернение мемориала советским воинам-освободителям на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вандалы облили памятник красной краской.
Памятник Пушкину в Одессе - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 16:18
В Одессе вандалы осквернили памятник Пушкину
 
Александр БастрыкинРоссияУжгородУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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