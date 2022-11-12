https://ria.ru/20221112/meloni-1831036691.html

Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве, пишут СМИ

Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2022

Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве, пишут СМИ

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве из-за ситуации вокруг мигрантов, пишет Politico. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T14:11

2022-11-12T14:11

2022-11-12T15:56

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве из-за ситуации вокруг мигрантов, пишет Politico. В статье отмечается, что Мелони, пообещавшая защищать национальные интересы в Европе, оказалась в ситуации, которая угрожает нанести Италии ущерб и оставить ее в изоляции.По словам журналистов, премьера поразила агрессивная и неоправданная реакция французского правительства. Она добавила, что в этом году Италия приняла 90 тысяч мигрантов.Судно Ocean Viking принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая занимается спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. На этой неделе судну отказали в заходе в один из итальянских портов, после чего ему пришлось уйти от берегов Сицилии.

https://ria.ru/20210721/italiya-1742204827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, джорджа мелони, эммануэль макрон, италия, европа, рим