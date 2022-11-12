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Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2022
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Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве, пишут СМИ
Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2022
Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве, пишут СМИ
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве из-за ситуации вокруг мигрантов, пишет Politico. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T14:11
2022-11-12T15:56
в мире
джорджа мелони
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве из-за ситуации вокруг мигрантов, пишет Politico. В статье отмечается, что Мелони, пообещавшая защищать национальные интересы в Европе, оказалась в ситуации, которая угрожает нанести Италии ущерб и оставить ее в изоляции.По словам журналистов, премьера поразила агрессивная и неоправданная реакция французского правительства. Она добавила, что в этом году Италия приняла 90 тысяч мигрантов.Судно Ocean Viking принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая занимается спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. На этой неделе судну отказали в заходе в один из итальянских портов, после чего ему пришлось уйти от берегов Сицилии.
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в мире, джорджа мелони, эммануэль макрон, италия, европа, рим
В мире, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Италия, Европа, Рим
14:11 12.11.2022 (обновлено: 15:56 12.11.2022)
 
Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве, пишут СМИ

Politico пишет, что премьер Италии Мелони обвинила Макрона в предательстве из-за мигрантов

© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве из-за ситуации вокруг мигрантов, пишет Politico.

"Париж заморозил планы по приему трех с половиной тысяч мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении и предложил другим странам последовать его примеру после того, как Рим отказался разрешить пришвартоваться судну неправительственной организации Ocean Viking", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что Мелони, пообещавшая защищать национальные интересы в Европе, оказалась в ситуации, которая угрожает нанести Италии ущерб и оставить ее в изоляции.

По словам журналистов, премьера поразила агрессивная и неоправданная реакция французского правительства. Она добавила, что в этом году Италия приняла 90 тысяч мигрантов.
Судно Ocean Viking принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая занимается спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. На этой неделе судну отказали в заходе в один из итальянских портов, после чего ему пришлось уйти от берегов Сицилии.
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