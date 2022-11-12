14:11 12.11.2022 (обновлено: 15:56 12.11.2022)
Премьер Италии обвинила Макрона в предательстве, пишут СМИ
Politico пишет, что премьер Италии Мелони обвинила Макрона в предательстве из-за мигрантов
© AP Photo / Alessandra TarantinoПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в предательстве из-за ситуации вокруг мигрантов, пишет Politico.
"Париж заморозил планы по приему трех с половиной тысяч мигрантов из Италии в рамках европейского соглашения о перераспределении и предложил другим странам последовать его примеру после того, как Рим отказался разрешить пришвартоваться судну неправительственной организации Ocean Viking", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Мелони, пообещавшая защищать национальные интересы в Европе, оказалась в ситуации, которая угрожает нанести Италии ущерб и оставить ее в изоляции.
По словам журналистов, премьера поразила агрессивная и неоправданная реакция французского правительства. Она добавила, что в этом году Италия приняла 90 тысяч мигрантов.
По словам журналистов, премьера поразила агрессивная и неоправданная реакция французского правительства. Она добавила, что в этом году Италия приняла 90 тысяч мигрантов.
Судно Ocean Viking принадлежит ассоциации SOS Méditerranée, которая занимается спасением мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море и попасть в Европу. На этой неделе судну отказали в заходе в один из итальянских портов, после чего ему пришлось уйти от берегов Сицилии.
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