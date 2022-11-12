https://ria.ru/20221112/medvedev-1831045468.html
Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом
Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом - РИА Новости, 12.11.2022
Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом
Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, любые параллели с прошлым неверны, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T15:07
2022-11-12T15:07
2022-11-12T16:31
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дмитрий медведев
политика
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, любые параллели с прошлым неверны, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.По его словам, в трудные времена и под влиянием непростых военных решений на второй план отошли исключительно важные для России результаты этого года, о которых чиновник решил напомнить."Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", — подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221112/rossiya-1831045047.html
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россия, нато, дмитрий медведев, политика, украина, донбасс
Россия, НАТО, Дмитрий Медведев, Политика, Украина, Донбасс
15:07 12.11.2022 (обновлено: 16:31 12.11.2022)
Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом
Зампред Совбеза Медведев напомнил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром