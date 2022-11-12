https://ria.ru/20221112/medvedev-1831045468.html

Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом

Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом - РИА Новости, 12.11.2022

Медведев заявил, что Россия в одиночку сражается с НАТО и Западом

Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, любые параллели с прошлым неверны, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T15:07

2022-11-12T15:07

2022-11-12T16:31

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром, любые параллели с прошлым неверны, заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.По его словам, в трудные времена и под влиянием непростых военных решений на второй план отошли исключительно важные для России результаты этого года, о которых чиновник решил напомнить."Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы", — подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221112/rossiya-1831045047.html

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россия, нато, дмитрий медведев, политика, украина, донбасс