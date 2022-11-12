https://ria.ru/20221112/lnr-1831010296.html

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022

ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР

Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в ходе боевых действий до 50 человек личного состава, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:29

2022-11-12T10:29

2022-11-12T10:29

специальная военная операция на украине

иван филипоненко

луганская народная республика

безопасность

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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в ходе боевых действий до 50 человек личного состава, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава", - говорится в заявлении, обнародованном в Telegram-канале оборонного ведомства республики.Отмечается, что силы ЛНР уничтожили два танка, три бронетранспортера, беспилотный летательный аппарат и 15 единиц специальной автомобильной техники украинских военных.

https://ria.ru/20221112/lnr-1830991247.html

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иван филипоненко, луганская народная республика, безопасность