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ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221112/lnr-1831010296.html
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в ходе боевых действий до 50 человек личного состава, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:29
2022-11-12T10:29
специальная военная операция на украине
иван филипоненко
луганская народная республика
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в ходе боевых действий до 50 человек личного состава, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава", - говорится в заявлении, обнародованном в Telegram-канале оборонного ведомства республики.Отмечается, что силы ЛНР уничтожили два танка, три бронетранспортера, беспилотный летательный аппарат и 15 единиц специальной автомобильной техники украинских военных.
https://ria.ru/20221112/lnr-1830991247.html
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иван филипоненко, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика, Безопасность
10:29 12.11.2022
 
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР

НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два танка, три БТР и БПЛА

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в ходе боевых действий до 50 человек личного состава, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава", - говорится в заявлении, обнародованном в Telegram-канале оборонного ведомства республики.
Отмечается, что силы ЛНР уничтожили два танка, три бронетранспортера, беспилотный летательный аппарат и 15 единиц специальной автомобильной техники украинских военных.
Бойцы полка Народной милиции ЛНР возле позиций в лесу - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
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