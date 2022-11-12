https://ria.ru/20221112/lnr-1831010296.html
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР
Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в ходе боевых действий до 50 человек личного состава, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T10:29
2022-11-12T10:29
2022-11-12T10:29
специальная военная операция на украине
иван филипоненко
луганская народная республика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827136125_0:0:2000:1124_1920x0_80_0_0_85b0a60589c3b35a9459bd2d9cbb5b5c.jpg
ЛУГАНСК, 12 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки потеряли в ходе боевых действий до 50 человек личного состава, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 50 человек личного состава", - говорится в заявлении, обнародованном в Telegram-канале оборонного ведомства республики.Отмечается, что силы ЛНР уничтожили два танка, три бронетранспортера, беспилотный летательный аппарат и 15 единиц специальной автомобильной техники украинских военных.
https://ria.ru/20221112/lnr-1830991247.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821325548_0:0:1657:1242_1920x0_80_0_0_3b5adb0aef2754d70ad398de7406478c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван филипоненко, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика, Безопасность
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, заявила НМ ЛНР
НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два танка, три БТР и БПЛА