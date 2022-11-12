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ВСУ шесть лет блокировали Луганский заповедник, заявили в ЛНР

ВСУ шесть лет блокировали Луганский заповедник, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022

ВСУ шесть лет блокировали Луганский заповедник, заявили в ЛНР

Украинские военнослужащие с 2016 года полностью контролировали территорию Луганского природного заповедника, не допуская сотрудников для проведения... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T03:19

2022-11-12T03:19

2022-11-12T03:26

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие с 2016 года полностью контролировали территорию Луганского природного заповедника, не допуская сотрудников для проведения исследований, заявил РИА Новости глава минприроды республики Юрий Дегтярев."По данным Украинского Хельсинского Союза по правам человека, с 2016 года военнослужащие ВСУ полностью контролировали территорию заповедника, равно как и другие объекты природно-заповедного фонда в Луганской области. Там были размещены военные подразделения, построены фортификации, не допускались работники заповедника для проведения научных исследований и осуществления охраны", - заявил Дегтярев.Луганский природный заповедник был создан в 1968 году для сохранения исчезающих видов животных. Основной его целью была охрана реликтовых зверей: сурка и выхухоли. Заповедник располагается на территории Станично-Луганского ("Станично-Луганское"), Меловского ("Стрельцовская степь"), Свердловского ("Провальская степь"), Славяносербского и Новоайдарского ("Трехизбенская степь") районов ЛНР.

https://ria.ru/20221107/missii-1829609050.html

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в мире, луганская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия