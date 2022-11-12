https://ria.ru/20221112/lnr-1830991247.html
ВСУ шесть лет блокировали Луганский заповедник, заявили в ЛНР
ВСУ шесть лет блокировали Луганский заповедник, заявили в ЛНР - РИА Новости, 12.11.2022
ВСУ шесть лет блокировали Луганский заповедник, заявили в ЛНР
Украинские военнослужащие с 2016 года полностью контролировали территорию Луганского природного заповедника, не допуская сотрудников для проведения... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T03:19
2022-11-12T03:19
2022-11-12T03:26
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские военнослужащие с 2016 года полностью контролировали территорию Луганского природного заповедника, не допуская сотрудников для проведения исследований, заявил РИА Новости глава минприроды республики Юрий Дегтярев."По данным Украинского Хельсинского Союза по правам человека, с 2016 года военнослужащие ВСУ полностью контролировали территорию заповедника, равно как и другие объекты природно-заповедного фонда в Луганской области. Там были размещены военные подразделения, построены фортификации, не допускались работники заповедника для проведения научных исследований и осуществления охраны", - заявил Дегтярев.Луганский природный заповедник был создан в 1968 году для сохранения исчезающих видов животных. Основной его целью была охрана реликтовых зверей: сурка и выхухоли. Заповедник располагается на территории Станично-Луганского ("Станично-Луганское"), Меловского ("Стрельцовская степь"), Свердловского ("Провальская степь"), Славяносербского и Новоайдарского ("Трехизбенская степь") районов ЛНР.
https://ria.ru/20221107/missii-1829609050.html
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в мире, луганская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия
В мире, Луганская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
03:19 12.11.2022 (обновлено: 03:26 12.11.2022)
ВСУ шесть лет блокировали Луганский заповедник, заявили в ЛНР
Глава Минприроды ЛНР Дегтярев: ВСУ шесть лет блокировали заповедник в республике