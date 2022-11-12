https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831025171.html

В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников

В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников - РИА Новости, 12.11.2022

В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников

В новые регионы России централизованно доставлены препараты как для стационаров, так и для льготников, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T12:42

2022-11-12T12:42

2022-11-12T12:42

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765364776_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_9239f413063c691e95dd5f26f2c0b01e.jpg

САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. В новые регионы России централизованно доставлены препараты как для стационаров, так и для льготников, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что лично выезжал в ряд территорий новых регионов и убедился, что пациенты с бронхиальной астмой, сахарным диабетом стали получать лекарственные препараты на амбулаторном этапе.По словам министра, в течение ближайшей недели в новые регионы также будут поставлены машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов и укомплектованные мебелью. Они позволят быстро проводить медицинские осмотры детей прямо в местах обучения, пояснил Мурашко.

https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831017099.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия