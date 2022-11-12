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В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников - РИА Новости, 12.11.2022
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В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников
В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников - РИА Новости, 12.11.2022
В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников
В новые регионы России централизованно доставлены препараты как для стационаров, так и для льготников, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:42
2022-11-12T12:42
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. В новые регионы России централизованно доставлены препараты как для стационаров, так и для льготников, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что лично выезжал в ряд территорий новых регионов и убедился, что пациенты с бронхиальной астмой, сахарным диабетом стали получать лекарственные препараты на амбулаторном этапе.По словам министра, в течение ближайшей недели в новые регионы также будут поставлены машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов и укомплектованные мебелью. Они позволят быстро проводить медицинские осмотры детей прямо в местах обучения, пояснил Мурашко.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
12:42 12.11.2022
 
В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников

Мурашко сообщил о централизованной поставке лекарств для льготников в новые регионы России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудница аптеки
Сотрудница аптеки - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудница аптеки. Архивное фото
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САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. В новые регионы России централизованно доставлены препараты как для стационаров, так и для льготников, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В этом году сделана поставка лекарственных препаратов централизованно, как для стационарных учреждений, так и для льготных категорий", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что лично выезжал в ряд территорий новых регионов и убедился, что пациенты с бронхиальной астмой, сахарным диабетом стали получать лекарственные препараты на амбулаторном этапе.
По словам министра, в течение ближайшей недели в новые регионы также будут поставлены машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов и укомплектованные мебелью. Они позволят быстро проводить медицинские осмотры детей прямо в местах обучения, пояснил Мурашко.
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 11:42
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссия
 
 
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