https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831025171.html
В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников
В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников - РИА Новости, 12.11.2022
В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников
В новые регионы России централизованно доставлены препараты как для стационаров, так и для льготников, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T12:42
2022-11-12T12:42
2022-11-12T12:42
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. В новые регионы России централизованно доставлены препараты как для стационаров, так и для льготников, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.Он отметил, что лично выезжал в ряд территорий новых регионов и убедился, что пациенты с бронхиальной астмой, сахарным диабетом стали получать лекарственные препараты на амбулаторном этапе.По словам министра, в течение ближайшей недели в новые регионы также будут поставлены машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов и укомплектованные мебелью. Они позволят быстро проводить медицинские осмотры детей прямо в местах обучения, пояснил Мурашко.
https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831017099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Общество, Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
В новые регионы России централизованно поставили лекарства для льготников
Мурашко сообщил о централизованной поставке лекарств для льготников в новые регионы России
САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. В новые регионы России централизованно доставлены препараты как для стационаров, так и для льготников, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В этом году сделана поставка лекарственных препаратов централизованно, как для стационарных учреждений, так и для льготных категорий", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что лично выезжал в ряд территорий новых регионов и убедился, что пациенты с бронхиальной астмой, сахарным диабетом стали получать лекарственные препараты на амбулаторном этапе.
По словам министра, в течение ближайшей недели в новые регионы также будут поставлены машины, оборудованные аппаратами для обследования пациентов и укомплектованные мебелью. Они позволят быстро проводить медицинские осмотры детей прямо в местах обучения, пояснил Мурашко.