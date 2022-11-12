https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831017099.html

В России сформируют четырехмесячный запас лекарств

В России сформируют четырехмесячный запас лекарств - РИА Новости, 12.11.2022

В России сформируют четырехмесячный запас лекарств

Регионам поручили сформировать как минимум четырехмесячный запас препаратов, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T11:42

2022-11-12T11:42

2022-11-12T16:34

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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САМАРА, 12 ноя — РИА Новости. Регионам поручили сформировать как минимум четырехмесячный запас препаратов, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко."Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячного запаса лекарственных препаратов", — сказал он.Мурашко подчеркнул, что производство препаратов в России наращивается высокими темпами. И хотя по зарубежной продукции логистические цепочки порой дают задержки, каких-то отказов или больших угроз не наблюдается, заверил министр.Дефицит лекарственных препаратов возник на российском рынке в марте. Причиной стал ажиотажный спрос на фоне ситуации на Украине. В аптеках отмечалось отсутствие некоторых лекарств, особенно для лечения заболеваний щитовидной железы или противосудорожных. Вскоре ситуацию удалось нормализовать.

https://ria.ru/20221103/germaniya-1829048197.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)