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В России сформируют четырехмесячный запас лекарств - РИА Новости, 12.11.2022
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В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств - РИА Новости, 12.11.2022
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
Регионам поручили сформировать как минимум четырехмесячный запас препаратов, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T11:42
2022-11-12T16:34
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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САМАРА, 12 ноя — РИА Новости. Регионам поручили сформировать как минимум четырехмесячный запас препаратов, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко."Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячного запаса лекарственных препаратов", — сказал он.Мурашко подчеркнул, что производство препаратов в России наращивается высокими темпами. И хотя по зарубежной продукции логистические цепочки порой дают задержки, каких-то отказов или больших угроз не наблюдается, заверил министр.Дефицит лекарственных препаратов возник на российском рынке в марте. Причиной стал ажиотажный спрос на фоне ситуации на Украине. В аптеках отмечалось отсутствие некоторых лекарств, особенно для лечения заболеваний щитовидной железы или противосудорожных. Вскоре ситуацию удалось нормализовать.
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здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
11:42 12.11.2022 (обновлено: 16:34 12.11.2022)
 
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств

Глава Минздрава Мурашко поручил регионам сформировать запас лекарств на четыре месяца

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 ноя — РИА Новости. Регионам поручили сформировать как минимум четырехмесячный запас препаратов, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячного запаса лекарственных препаратов", — сказал он.
Мурашко подчеркнул, что производство препаратов в России наращивается высокими темпами. И хотя по зарубежной продукции логистические цепочки порой дают задержки, каких-то отказов или больших угроз не наблюдается, заверил министр.
Дефицит лекарственных препаратов возник на российском рынке в марте. Причиной стал ажиотажный спрос на фоне ситуации на Украине. В аптеках отмечалось отсутствие некоторых лекарств, особенно для лечения заболеваний щитовидной железы или противосудорожных. Вскоре ситуацию удалось нормализовать.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:53
Германия столкнулась с нехваткой лекарств, пишут СМИ
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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