https://ria.ru/20221112/lekarstva-1831017099.html
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств - РИА Новости, 12.11.2022
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
Регионам поручили сформировать как минимум четырехмесячный запас препаратов, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T11:42
2022-11-12T11:42
2022-11-12T16:34
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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САМАРА, 12 ноя — РИА Новости. Регионам поручили сформировать как минимум четырехмесячный запас препаратов, заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко."Министерством здравоохранения даны жесткие указания всем регионам иметь в достаточном количестве не менее четырехмесячного запаса лекарственных препаратов", — сказал он.Мурашко подчеркнул, что производство препаратов в России наращивается высокими темпами. И хотя по зарубежной продукции логистические цепочки порой дают задержки, каких-то отказов или больших угроз не наблюдается, заверил министр.Дефицит лекарственных препаратов возник на российском рынке в марте. Причиной стал ажиотажный спрос на фоне ситуации на Украине. В аптеках отмечалось отсутствие некоторых лекарств, особенно для лечения заболеваний щитовидной железы или противосудорожных. Вскоре ситуацию удалось нормализовать.
https://ria.ru/20221103/germaniya-1829048197.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
11:42 12.11.2022 (обновлено: 16:34 12.11.2022)
В России сформируют четырехмесячный запас лекарств
Глава Минздрава Мурашко поручил регионам сформировать запас лекарств на четыре месяца