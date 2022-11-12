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Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым - РИА Новости, 13.11.2022
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Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым - РИА Новости, 13.11.2022
Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал рассмотреть возможность встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, его слова цитирует газета Phnom... РИА Новости, 13.11.2022
2022-11-12T15:48
2022-11-13T03:16
в мире
дмитрий кулеба
сергей лавров
россия
украина
мид украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал рассмотреть возможность встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, его слова цитирует газета Phnom Penh Post.Как отметил в минувший понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас отсутствуют возможности для продолжения контактов. Он напомнил, что Киев кодифицировал непродолжение каких-либо переговоров с Москвой.Замглавы МИД Андрей Руденко подчеркнул, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но страна должна проявить добрую волю. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
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в мире, дмитрий кулеба, сергей лавров, россия, украина, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Дмитрий Кулеба, Сергей Лавров, Россия, Украина, МИД Украины, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
15:48 12.11.2022 (обновлено: 03:16 13.11.2022)
 
Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым

Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с Лавровым, если получит предложение

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал рассмотреть возможность встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, его слова цитирует газета Phnom Penh Post.
"Он (Лавров. — Прим. ред.) не просил о встрече, как это принято в дипломатии. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу, принимая во внимание все аспекты и реалии текущей ситуации", — заявил украинский дипломат на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Как отметил в минувший понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас отсутствуют возможности для продолжения контактов. Он напомнил, что Киев кодифицировал непродолжение каких-либо переговоров с Москвой.
Замглавы МИД Андрей Руденко подчеркнул, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но страна должна проявить добрую волю. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.
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В миреДмитрий КулебаСергей ЛавровРоссияУкраинаМИД УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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