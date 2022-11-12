15:48 12.11.2022 (обновлено: 03:16 13.11.2022)
Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым
Кулеба заявил, что рассмотрит возможность встречи с Лавровым, если получит предложение
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал рассмотреть возможность встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, его слова цитирует газета Phnom Penh Post.
"Он (Лавров. — Прим. ред.) не просил о встрече, как это принято в дипломатии. Если он это сделает, мы тщательно рассмотрим его просьбу, принимая во внимание все аспекты и реалии текущей ситуации", — заявил украинский дипломат на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Как отметил в минувший понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас отсутствуют возможности для продолжения контактов. Он напомнил, что Киев кодифицировал непродолжение каких-либо переговоров с Москвой.
Замглавы МИД Андрей Руденко подчеркнул, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но страна должна проявить добрую волю. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.