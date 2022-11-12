https://ria.ru/20221112/kuleba-1831050376.html

Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым

Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым - РИА Новости, 13.11.2022

Кулеба ответил на вопрос о возможной встрече с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал рассмотреть возможность встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, его слова цитирует газета Phnom... РИА Новости, 13.11.2022

2022-11-12T15:48

2022-11-12T15:48

2022-11-13T03:16

в мире

дмитрий кулеба

сергей лавров

россия

украина

мид украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал рассмотреть возможность встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, его слова цитирует газета Phnom Penh Post.Как отметил в минувший понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия остается открытой к диалогу с Украиной, но сейчас отсутствуют возможности для продолжения контактов. Он напомнил, что Киев кодифицировал непродолжение каких-либо переговоров с Москвой.Замглавы МИД Андрей Руденко подчеркнул, что у России нет никаких предварительных условий для переговоров с Украиной, но страна должна проявить добрую волю. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что Киеву и его кураторам переговоры не нужны, их цель деструктивна.

https://ria.ru/20221111/ssha-1830699055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий кулеба, сергей лавров, россия, украина, мид украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)