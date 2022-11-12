https://ria.ru/20221112/kuleba-1831014448.html

Глава МИД Украины обвинил Россию в "голодных играх"

Глава МИД Украины обвинил Россию в "голодных играх" - РИА Новости, 12.11.2022

Глава МИД Украины обвинил Россию в "голодных играх"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже потребовал от членов организации давить на Россию... РИА Новости, 12.11.2022

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже потребовал от членов организации давить на Россию в вопросе зерновой сделки, пишет Reuters. "Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром", — заявил он. Он утверждает, что присутствие Москвы в зерновой сделке "недостаточно".В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.

https://ria.ru/20221112/putin-1831002943.html

https://ria.ru/20221029/sdelka-1827815532.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, турция, мид украины, дмитрий кулеба