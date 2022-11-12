11:12 12.11.2022 (обновлено: 11:57 12.11.2022)
Глава МИД Украины обвинил Россию в "голодных играх"
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал не дать России играть в голодные игры с миром
© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже потребовал от членов организации давить на Россию в вопросе зерновой сделки, пишет Reuters.
"Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром", — заявил он.
"Я призываю всех членов АСЕАН использовать все возможные методы, чтобы помешать России играть в голодные игры со всем миром", — заявил он.
Он утверждает, что присутствие Москвы в зерновой сделке "недостаточно".
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
29 октября, 21:52Французы назвали виновного в срыве зерновой сделки с Украиной