https://ria.ru/20221112/kriptovalyuta-1831065902.html
СМИ: криптовалютная биржа FTX потеряла 662 миллиона долларов за сутки
СМИ: криптовалютная биржа FTX потеряла 662 миллиона долларов за сутки - РИА Новости, 12.11.2022
СМИ: криптовалютная биржа FTX потеряла 662 миллиона долларов за сутки
Криптовалютная биржа FTX, подавшая в пятницу на банкротство, потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах, передает агентство... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T17:00
2022-11-12T17:00
2022-11-12T17:00
экономика
технологии
биткоин
криптовалюта
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Криптовалютная биржа FTX, подавшая в пятницу на банкротство, потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах, передает агентство Блумберг.В пятницу FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост."Обанкротившаяся биржа цифровых активов FTX Сэма Бэнкмана-Фрида столкнулась с таинственным оттоком токенов на сумму около 662 миллиона долларов за последние 24 часа, что стало последним поворотом в одном из самых мрачных периодов для криптоиндустрии", - говорится в сообщении агентства.Как отмечает агентство, юрисконсульт биржи Райн Миллер назвал аномальным "движение" средств с кошельков. Согласно словам Миллера, FTX начала перемещать цифровые активы на кошельки, которые не подключены к интернету, чтобы сократить ущерб от несанкционированных транзакций.По данным аналитической компании Nansen, на которую ссылается агентство, отток 662 миллионов долларов был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX."Неясно, кто именно совершает транзакции", - цитирует агентство исполнительного директора Nansen Алекса Сваневика.В конце предыдущей недели глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов. После этого, поясняли РИА Новости эксперты, на крипторынке начался кризис ликвидности - инвесторы начали выводить свои средства. Затем Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX.Позже Binance сообщила об отказе от поглощения. На тот момент курс биткоина тут же рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов. В пятницу, до публикации сообщения о банкротстве FTX, биткоин на Binance незначительно дорожал, а к 19.04 мск эта монета дешевеет уже на 5,6% - до уровня в 16,7 тысячи долларов за монету (динамика приводится за сутки).
https://ria.ru/20221006/kriptoaktivy-1821948345.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, биткоин, криптовалюта
Экономика, Технологии, Биткоин, Криптовалюта
СМИ: криптовалютная биржа FTX потеряла 662 миллиона долларов за сутки
Блумберг: биржа FTX потеряла 662 миллиона долларов за сутки при загадочных обстоятельствах
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Криптовалютная биржа FTX, подавшая в пятницу на банкротство, потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах, передает агентство Блумберг
.
В пятницу FTX подала в суд заявление о банкротстве и сообщила, что гендиректор компании Сэм Бэнкман-Фрид покидает свой пост.
"Обанкротившаяся биржа цифровых активов FTX Сэма Бэнкмана-Фрида столкнулась с таинственным оттоком токенов на сумму около 662 миллиона долларов за последние 24 часа, что стало последним поворотом в одном из самых мрачных периодов для криптоиндустрии", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечает агентство, юрисконсульт биржи Райн Миллер назвал аномальным "движение" средств с кошельков. Согласно словам Миллера, FTX начала перемещать цифровые активы на кошельки, которые не подключены к интернету, чтобы сократить ущерб от несанкционированных транзакций.
По данным аналитической компании Nansen, на которую ссылается агентство, отток 662 миллионов долларов был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.
"Неясно, кто именно совершает транзакции", - цитирует агентство исполнительного директора Nansen Алекса Сваневика.
В конце предыдущей недели глава крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что в рамках выхода площадки из капитала FTX Binance планирует продавать в течение нескольких месяцев токены, выпускаемые FTX. Объем продаж оценивался в 500 миллионов долларов. После этого, поясняли РИА Новости эксперты, на крипторынке начался кризис ликвидности - инвесторы начали выводить свои средства. Затем Binance подписала необязывающее письмо о намерениях полностью приобрести FTX.
Позже Binance сообщила об отказе от поглощения. На тот момент курс биткоина тут же рухнул до отметки в 15,6 тысячи долларов. В пятницу, до публикации сообщения о банкротстве FTX, биткоин на Binance незначительно дорожал, а к 19.04 мск эта монета дешевеет уже на 5,6% - до уровня в 16,7 тысячи долларов за монету (динамика приводится за сутки).