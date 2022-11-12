https://ria.ru/20221112/kosmos-1831007255.html

Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-5" установил мировой рекорд

Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-5" установил мировой рекорд - РИА Новости, 12.11.2022

Китайский космический грузовик "Тяньчжоу-5" установил мировой рекорд

Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-5" в субботу установил мировой рекорд, состыковавшись с орбитальной станцией чуть более чем через два часа... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:02

2022-11-12T10:02

2022-11-12T10:02

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ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Китайский космический грузовой корабль "Тяньчжоу-5" в субботу установил мировой рекорд, состыковавшись с орбитальной станцией чуть более чем через два часа после запуска с космодрома, сообщает управление программы пилотируемых полетов КНР.Ракета-носитель "Чанчжэн-7-Y6" с грузовым космическим кораблем "Тяньчжоу-5" стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань 12 ноября 2022 года в 10.03 по пекинскому времени (5.03 мск), и уже в 12.10 по пекинскому времени (7.10 мск) грузовик состыковался с задним портом основного модуля "Тяньхэ" космической станции "Тяньгун"."В ходе этой миссии впервые удалось осуществить автономное быстрое сближение и стыковку за два часа, установлен мировой рекорд", - говорится в заявлении управления.Отмечается, что этот технологический прорыв имеет большое значение для повышения уровня стыковки на орбите китайских космических аппаратов, а также для повышения потенциала снабжения космической станции в экстренных ситуациях."Тяньчжоу-5" благодаря оптимизации стратегии управления сближения и стыковки осуществил стыковку со станцией почти в три раза быстрее, чем отправленный на "Тяньгун" в мае "Тяньчжоу-4", тогда с момента запуска до завершения стыковки прошло порядка 6,5 часов.Грузовик доставил на станцию расходные материалы, топливо и оборудование, необходимые для шестимесячного пребывания и работы на орбите трех космонавтов экипажа корабля "Шэньчжоу-15", которые должны отправиться на станцию до конца года.Китай начал строительство национальной орбитальной станции "Тяньгун" 29 апреля 2021 года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ", сборка основной конфигурации станции была завершена 3 ноября 2022 года. Базовую конфигурацию станции "Тяньгун" Т-образной формы теперь составляют основной отсек "Тяньхэ" и состыкованные с ним два лабораторных модуля "Вэньтянь" и "Мэнтянь", три объекта вместе весят примерно 69 тонн.Общее жилое пространство станции достигает примерно 110 кубометров, на ней одновременно могут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа. Спроектированный эксплуатационный ресурс станции рассчитан на 15 лет - до 2038 года. Кроме того, в конце 2023 года планируется запустить автономный астрофизический модуль "Сюньтянь" с оптическим телескопом, который будет периодически стыковаться со станцией для обслуживания.На данный момент на станции находится экипаж пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14" из трех человек, который прибыл на "Тяньгун" в июле, это уже третий экипаж на борту китайской орбитальной станции. Ожидается, что экипаж "Шэньчжоу-14" примет участие в первой ротации экипажей на китайской орбитальной станции, после чего в декабре этого года командир экипажа Чэнь Дун, первая женщина-космонавт Китая Лю Ян и совершающий свой первый полет в космос Цай Сюйчжэ вернутся на Землю, а на орбите останется экипаж корабля "Шэньчжоу-15".

https://ria.ru/20221104/kosmos-1829008297.html

https://ria.ru/20220424/kitay-1785164815.html

https://ria.ru/20220424/kosmodromy-1785198626.html

https://ria.ru/20220919/kitay-1817809341.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, китай, хайнань, земля