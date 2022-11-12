https://ria.ru/20221112/kolumbiya-1831013636.html

Богота и Москва расширяют техническое сотрудничество, заявил посол

Богота и Москва расширяют техническое сотрудничество, заявил посол - РИА Новости, 12.11.2022

Богота и Москва расширяют техническое сотрудничество, заявил посол

Колумбия и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере технологий в рамках совместного центра по обмену технологиями и инновациями, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T11:06

2022-11-12T11:06

2022-11-12T11:09

колумбия

россия

богота

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830958585_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_c8103eac14d626b76e4dfd33cd09c48a.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Колумбия и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере технологий в рамках совместного центра по обмену технологиями и инновациями, заявил РИА Новости посол республики в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра."Существует важный проект под названием "Коррида", над которым обе страны работают уже несколько лет. Он касается колумбийско-российского центра по обмену технологиями и инновациями", - сказал он.По словам дипломата, тут есть положительные результаты, и стороны договорились проработать возможность расширить темы исследований в нефтегазовой и угольной сферах, а также электроэнергетике.Что касается технологических услуг, которые Колумбия могла бы предложить российскому потребителю, то надо будет провести анализ и посмотреть, есть ли тут возможности для Боготы, отметил он."Но опять же – все это усложняется из-за проблем с логистикой, финансовыми системами, расстоянием. Все это мешает проанализировать ситуацию", - подчеркнул Аренас.Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса >>

https://ria.ru/20221112/tovarooborot-1831012996.html

колумбия

россия

богота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

колумбия, россия, богота, технологии, в мире