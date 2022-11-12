https://ria.ru/20221112/kolumbiya-1831013636.html
Богота и Москва расширяют техническое сотрудничество, заявил посол
Богота и Москва расширяют техническое сотрудничество, заявил посол - РИА Новости, 12.11.2022
Богота и Москва расширяют техническое сотрудничество, заявил посол
Колумбия и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере технологий в рамках совместного центра по обмену технологиями и инновациями, заявил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2022
2022-11-12T11:06
2022-11-12T11:06
2022-11-12T11:09
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Колумбия и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере технологий в рамках совместного центра по обмену технологиями и инновациями, заявил РИА Новости посол республики в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра."Существует важный проект под названием "Коррида", над которым обе страны работают уже несколько лет. Он касается колумбийско-российского центра по обмену технологиями и инновациями", - сказал он.По словам дипломата, тут есть положительные результаты, и стороны договорились проработать возможность расширить темы исследований в нефтегазовой и угольной сферах, а также электроэнергетике.Что касается технологических услуг, которые Колумбия могла бы предложить российскому потребителю, то надо будет провести анализ и посмотреть, есть ли тут возможности для Боготы, отметил он."Но опять же – все это усложняется из-за проблем с логистикой, финансовыми системами, расстоянием. Все это мешает проанализировать ситуацию", - подчеркнул Аренас.Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса >>
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РИА Новости
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колумбия, россия, богота, технологии, в мире
Колумбия, Россия, Богота, Технологии, В мире
11:06 12.11.2022 (обновлено: 11:09 12.11.2022)
Богота и Москва расширяют техническое сотрудничество, заявил посол
Посол Аренас Нейра: Богота и Москва добились прогресса по сотрудничеству в технике
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Колумбия и Россия намерены развивать сотрудничество в сфере технологий в рамках совместного центра по обмену технологиями и инновациями, заявил РИА Новости посол республики в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра.
"Существует важный проект под названием "Коррида", над которым обе страны работают уже несколько лет. Он касается колумбийско-российского центра по обмену технологиями и инновациями", - сказал он.
По словам дипломата, тут есть положительные результаты, и стороны договорились проработать возможность расширить темы исследований в нефтегазовой и угольной сферах, а также электроэнергетике.
Что касается технологических услуг, которые Колумбия могла бы предложить российскому потребителю, то надо будет провести анализ и посмотреть, есть ли тут возможности для Боготы
, отметил он.
"Но опять же – все это усложняется из-за проблем с логистикой, финансовыми системами, расстоянием. Все это мешает проанализировать ситуацию", - подчеркнул Аренас.