https://ria.ru/20221112/kolumbiya-1831011878.html

Посол Колумбии предложил россиянам ездить в страну через Венесуэлу

Посол Колумбии предложил россиянам ездить в страну через Венесуэлу - РИА Новости, 12.11.2022

Посол Колумбии предложил россиянам ездить в страну через Венесуэлу

Россияне теперь могут ездить в Колумбию через Венесуэлу, заявил РИА Новости посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра. РИА Новости, 12.11.2022

2022-11-12T10:46

2022-11-12T10:46

2022-11-12T11:36

в мире

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николас мадуро

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россияне теперь могут ездить в Колумбию через Венесуэлу, заявил РИА Новости посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра.Венесуэла и Колумбия в начале ноября возобновили воздушное сообщение, первый более чем за два года рейс Каракас - Богота выполнила авиакомпания Turpial."Нормализация наших отношений с Венесуэлой облегчит для россиян поездки в Колумбию в недалеком будущем. Сейчас идет восстановление рейсов между Колумбией и Венесуэлой, и, возможно, это будет еще один способ для россиян добраться до нас. Через Карибы еще можно доехать", - сказал он в интервью агентству.Также в Колумбию можно прилететь сейчас через Турцию, каждую неделю оттуда летают семь рейсов до Боготы, добавил дипломат.На прошлой неделе главы Венесуэлы и Колумбии Николас Мадуро и Густаво Петро в ходе первой за шесть лет личной встречи президентов подписали совместную декларацию с ключевыми направлениями сотрудничества на ближайший период. Первым шагом в нормализации отношений политики назвали восстановление границы между странами, включающее открытие ключевых узлов наземного, воздушного, речного и морского транспорта, создание и реактивация совместных механизмов пограничной безопасности, а также восстановление консульских услуг.Отношения Венесуэлы и Колумбии были разорваны в 2019 году из-за признания в Боготе оппозиционера Хуана Гуаидо временным президентом страны. Новый президент Густаво Петро вступил в должность 7 августа с намерением восстановить связи с Венесуэлой. Помимо гуманитарного аспекта - миллионы жителей обеих стран имеют родственников в соседней стране - важную роль для Венесуэлы и Колумбии играет восстановление торговых связей. Товарооборот между ними достигал 8 миллиардов долларов.Читайте полный текст интервью Эктора Аренаса >>

https://ria.ru/20221027/kolumbiya-1827164976.html

https://ria.ru/20221112/postavki-1831011582.html

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в мире, густаво петро, николас мадуро, хуан гуаидо, колумбия, венесуэла, богота, новости - туризм